17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВВП Беларуси в январе-мае вырос на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Согласно первой оценке, объем ВВП в текущих ценах составил Br49,2 млрд, или в сопоставимых ценах 101% к уровню января-мая 2018 года.

Индекс-дефлятор ВВП в январе-мае 2019 года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 106,2%.-0-