ВВП Беларуси в январе-октябре вырос на 3,5%

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВВП Беларуси в январе-октябре 2018 года вырос на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
Согласно первой оценке, объем ВВП в текущих ценах составил Br100,6 млрд, или в сопоставимых ценах 103,5% к уровню января-октября 2017 года.
Индекс-дефлятор ВВП в январе-октябре текущего года по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 112,5%.-0-
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