ВВП Беларуси в январе снизился на 1,9%

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВВП Беларуси в январе 2020 года снизился на 1,9% по сравнению с январем прошлого года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального статистического комитета.

Объем ВВП в текущих ценах составил почти Br10,4 млрд.

Как сообщалось, одним из ключевых показателей эффективности работы правительства на 2020 год является рост валового внутреннего продукта на 2,8%. По прогнозам, в первом квартале рост ВВП должен составить 0,7% (1,6% в первом полугодии, 2,2% - в январе - сентябре, 2,8% - по итогам года).

В 2019 году ВВП Беларуси вырос на 1,2% по сравнению с 2018-м.-0-