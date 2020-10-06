ВВП Беларуси за пять лет может вырасти более чем на 20% - Червяков

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономика Беларуси за пять лет может вырасти более чем на 20%, экспорт - до $50 млрд. Об этом сообщил сегодня журналистам министр экономики Александр Червяков перед заседанием Президиума Совета Министров, где будет обсуждаться проект программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы видим, что экономика может прирасти более чем на 20% за пятилетие. Мы планируем нарастить экспорт до $50 млрд в 2025 году, за пять лет привлечь более Br200 млрд инвестиций для создания современной инфраструктуры и развития производств", - сказал Александр Червяков.

По его словам, основная цель программы до 2025 года - рост благосостояния населения за счет восстановления роста экономики и производительности труда.

Для этого в программе предусматривается 10 приоритетных направлений. "Они касаются вопросов качества жизни, развития предпринимательства. Рассматриваются вопросы экспорта, восстановления и запуска инвестиционной активности предприятий. Уделяется внимание повышению эффективности качества госуправления, повышению отдачи от государственных активов, развитию регионов", - пояснил Александр Червяков.

Как отметил министр, к работе над проектом программы социально-экономического развития до 2025 года было привлечено более 120 экспертов из различных сфер. В их числе были представители бизнеса, международных организаций, общественных объединений, сферы образования, ученые. Было проведено порядка 30 круглых столов, поступило несколько сотен предложений. "Поэтому сегодня представляется документ коллективной работы", - добавил Александр Червяков.-0-