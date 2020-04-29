ВВП стран, имеющих зону свободной торговли с ЕАЭС, составляет почти четверть от мирового

29 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийский экономический союз формализовал сотрудничество или активно взаимодействует с большинством ведущих стран мира и региональных интеграционных объединений. Об этом говорится в докладе о реализации основных направлений международной деятельности ЕАЭС за 2019 год, который рассмотрен сегодня Советом Евразийской экономической комиссии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"ВВП третьих стран, с которыми союз заключил соглашения о свободной торговле, а также подписал меморандумы о взаимодействии, составляет $29,6 трлн (по паритету покупательной способности) - 23,2% от мирового ВВП, - подчеркнули в ЕЭК. - В этих странах живут 1,7 млрд человек, или 21,6% от населения мира. С учетом региональных интеграционных объединений ВВП зарубежных партнеров союза составляет $43,9 трлн (по паритету покупательной способности), или 34,3% от мирового ВВП, а население - 3,7 млрд, или 48,5% от населения мира".

В докладе отмечается, что продолжилось поступательное расширение географии и качества сотрудничества ЕАЭС с международными организациями, наполнение диалога практическим содержанием. Такое сотрудничество позволяет из первых рук получать передовой опыт регуляторики в различных сферах экономики, а также продвигать интересы союза на международной арене. Последовательно развивалось взаимодействие с международным деловым и экспертным сообществом, в том числе с торгово-промышленными палатами, советами делового сотрудничества, региональными банками развития и ключевыми международными дискуссионными площадками.

"Доклад о реализации основных направлений международной деятельности ЕАЭС союза за 2019 год будет представлен на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета", - добавили в пресс-службе.-0-