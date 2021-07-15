Выгодный торговый эквайринг для малого и среднего бизнеса от Paritetbank

Новая услуга банка позволяет владельцам бизнеса принимать бесконтактную оплату без дополнительных платежей. Paritetbank взимает только комиссию от транзакций, требования к объему оборота не предъявляются.

По данным международных платежных систем, в 2020 году Беларусь занимала третье место в своем регионе по количеству бесконтактных транзакций. Более 70% населения оплачивает повседневные покупки, включая продукты питания, бесконтактными картами.

Для бизнеса принимать оплату через терминал не только удобно, но и безопасно. Исключая работу с наличными деньгами, бизнес до нуля сокращает вероятность приема поддельных купюр, а кассир не может ошибиться при выдаче сдачи.

Владельцам бизнеса Paritetbank предлагает подключить торговый эквайринг на выгодных условиях. Банк не требует никаких дополнительных платежей, а комиссия по обслуживанию не зависит от оборота компании.

Тарифы - одни из самых низких на рынке. Если выручка через терминал поступает на счета Paritetbank, то при использовании клиентом для оплаты карты Paritetbank комиссия для владельца бизнеса составит всего 1%, при оплате картой других банков-резидентов Беларуси - 1,7 %, картой банков-нерезидентов - 2,5 %.

Несущественно отличаются тарифы, если выручка попадает на счета других банков - 1,2% при оплате картой Paritetbank, 1,9% при оплате картой других банков и 2,7% при оплате картой банков-нерезидентов Беларуси.

- Paritetbank уделяет особое внимание работе с представителями малого и среднего бизнеса. Мы рады, что сегодня можем предложить услугу "Торговый эквайринг" с низкими тарифами, - отмечает член Правления и исполнительный директор Paritetbank Андрей Александрович Семиохин. - По данным Paritetbank, при оплате картой на обслуживание клиентов уходит в 1,5 раза меньше времени, чем при расчете наличными. А все мы ценим свое время и живем на других скоростях, нежели 5-10 лет назад. Поэтому возможность мгновенной и бесконтактной оплаты просто необходима. Сегодня клиенты в сфере услуг и покупатели товаров активно пользуются безналичным расчетом. И наша задача - создать такие условия, которые будут максимально выгодны и владельцам бизнеса, и их клиентам.

Заполнить заявку на подключение услуги торгового эквайринга можно онлайн на сайте Paritetbank. После этого нужно дождаться звонка от специалиста, предоставить необходимый пакет документов и подписать договор на обслуживание.

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