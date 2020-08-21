Выход Беларуси из ЕАЭС приведет к снижению темпов экономического развития страны - эксперт

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выход Беларуси из ЕАЭС приведет к снижению темпов экономического развития страны. Об этом заявила корреспонденту БЕЛТА доктор экономических наук ректор Витебского государственного университета имени П.М.Машерова Валентина Богатырева.

"Евразийский экономический союз позволяет странам-участницам в упрощенном порядке решать множество важнейших экономических и социальных проблем. Главная цель ЕАЭС - всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности национальных экономик, создание условий для стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня населения государств-членов. Эта цель выполнима посредством обеспечения свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также согласованной экономической политики стран-участниц", - сказала Валентина Богатырева.

По ее словам, выход Беларуси из ЕАЭС приведет к целому ряду неблагоприятных последствий, основное из которых - снижение темпов экономического развития страны. "С выходом из ЕАЭС прекратится свободное передвижение товаров, лиц, услуг и капиталов, появятся таможенные барьеры, а значит, необходимость оплаты ввозных и вывозных таможенных пошлин, соблюдения мер нетарифного регулирования, специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. Введение таможенных пошлин на белорусские товары снизит их конкурентоспособность на основных рынках сбыта (в первую очередь в России), поскольку будет вести к их удорожанию", - отметила эксперт.

При существенном удорожании товаров будет сложнее найти рынки сбыта, а значит, сложнее обеспечить страну валютными поступлениями. А отсутствие достаточного объема валюты влечет проблемы оплаты импортируемых товаров, в том числе необходимого сырья для загрузки производственных мощностей, запасных частей, констатировала Валентина Богатырева. "Уменьшение загрузки производств приведет к снижению объемов выпускаемой и, как следствие, реализуемой продукции, который является источником для выплаты заработной платы работников предприятий. Введение ввозных таможенных пошлин на товары из стран ЕАЭС приведет к их удорожанию на внутреннем рынке Беларуси. Также появляется риск нарушения системы сертификации. Необходимость проходить сертификацию и получать соответствующие документы качества увеличит издержки белорусских предприятий. Особенно пострадает малый и средний бизнес, импортирующий небольшие партии товаров", - подчеркнула она.

Эксперт пояснила негативные эффекты для белорусских экспортеров на примере товарной группы по ТН ВЭД ЕАЭС "Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения". Согласно единому таможенному тарифу Евразийского экономического союза, для третьих стран при выходе из ЕАЭС будут введены адвалорные таможенные пошлины в размере в среднем 10-15% от таможенной стоимости (например, почти все виды молока и сливок - по 15%). По ряду товаров будут введены комбинированные таможенные пошлины в размере 15% от таможенной стоимости, но не менее 0,3 евро за 1 кг (например, различные виды сыров - маасдам, эдам, фета и другие). "Следовательно, на эти суммы будет увеличена стоимость товаров для покупателя. Кроме того, таможенная пошлина будет также входить в базу для исчисления налога на добавленную стоимость, что также увеличит размер уплаты НДС", - добавила Валентина Богатырева.

Она обратила внимание, что перечисленные экономические последствия выхода из ЕАЭС лягут в основу социальных проблем. Прежде всего речь идет о возможном снижении уровня заработной платы населения из-за уменьшения полученных доходов от реализации продукции, работ, услуг. "Кроме того, необходимо будет получать разрешительные документы на въезд и выезд, на трудовую деятельность. А сейчас трудящимся в ЕАЭС гарантированы равные права на трудоустройство, оплату труда, социальное обеспечение (кроме пенсионного), а также равные права по режиму рабочего времени и времени отдыха, охране и условиям труда и другим вопросам трудовых отношений, включая членство в профессиональных союзах", - подчеркнула эксперт.

"Любые заявления о необходимости выхода страны из ЕАЭС носят деструктивный характер и не могут быть охарактеризованы как экономически эффективные", - резюмировала Валентина Богатырева.-0-