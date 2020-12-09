Выход из экономической рецессии, наращивание торговли - Петришенко о задачах СНГ на данном этапе

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко сегодня принял участие в заседании Экономического совета СНГ в формате видеоконференции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Игорь Петришенко заявил, что важнейшими задачами, стоящими перед Содружеством на текущем этапе, являются принятие действенных мер по выходу из экономической рецессии, наращиванию взаимной и внешней торговли, восстановлению нормальных деловых контактов и трудовой миграции. "Уверен, этих целей мы сможем легче достичь при большей координации и объединении наших усилий", - сказал он. Для взаимодействия на ближайшую перспективу он выделил три важнейших приоритета - экономика, здравоохранение, безопасность.

Вице-премьер считает чрезвычайно важным сконцентрироваться на выполнении плана мероприятий по реализации первого этапа стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года. "Ожидаем заметного эффекта от межгосударственной программы инновационного сотрудничества, концепции межрегионального и приграничного сотрудничества и приоритетных направлений сотрудничества в сфере транспорта", - отметил он.

Игорь Петришенко обратил внимание, что актуальными остаются устранение барьеров, обеспечение на пространстве СНГ полномасштабного режима свободной торговли товарами, облегчение административных процедур для торговли и ведения бизнеса, промышленная кооперация, углубление сотрудничества в области инвестиций, инноваций, транспорта и других сферах. "Когда другие страны закрываются, когда международную торговлю вновь накрывает волна протекционизма, мы, партнеры по СНГ, должны как зеницу ока беречь созданную в Содружестве зону свободной торговли", - добавил он.

Белорусская сторона также считает целесообразным рассмотреть возможность начать работу по поэтапной унификации правовой базы СНГ с наиболее востребованными передовыми актами Евразийского экономического союза и лучшими мировыми практиками интеграционного сотрудничества. "Предлагаем Исполнительному комитету СНГ тщательно изучить этот вопрос, в том числе с привлечением Евразийской экономической комиссии, и направить государствам - участникам СНГ конкретные предложения", - сказал вице-премьер.-0-