Выход из интеграционных объединений негативно скажется на предприятиях и банковской системе - Авдонин

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выход из интеграционных объединений негативно скажется не только на предприятиях, но и банковской системе. Такое мнение высказал БЕЛТА аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Алексей Авдонин.

"Любой выход из интеграционных объединений, которые формировались на протяжении последних 10-15 лет (Евразийскому союзу пять лет, но в рамках Таможенного союза гораздо больше), однозначно ударит не только по предприятиям, но и скажется на банковской системе страны", - считает эксперт.

По его словам, банки, перестав получать финансовые потоки в виде выплат по кредитам от предприятий, начнут схлопываться, что в результате приведет к девальвации белорусского рубля. "А падение его платежеспособности приведет к сокращению активов банков, и они, как результат, станут легкой добычей для крупных финансовых структур и групп. Цель таких действий как в экономике, так и в финансовой сфере - ослабление стоимости белорусских активов для их последующего приобретения за копейки. Условно, если сегодня наши белорусские активы оцениваются по рыночной стоимости в сумму около Br150 млрд, то в условиях девальвации и тяжелого экономического положения они могут стоить менее Br30 млрд", - пояснил Алексей Авдонин.

Аналитик считает также, что выход из интеграционных объединений приведет к разрушению всех предприятий, которые были ориентированы на экспорт продукции в Россию, так как их продукция и услуги не востребованы на европейском и американском рынках. "В постпандемический период идет сильнейшая война за внешние рынки, и присутствие на них каких-либо элементов в виде других предприятий, в том числе из Беларуси, неприемлемо", - подчеркнул эксперт.-0-