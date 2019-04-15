Выполнение рекомендаций при мониторингах позволит предпринимателям избежать мер ответственности - Госстандарт

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выполнение рекомендаций, выданных при мониторингах продукции на соответствие обязательным требованиям и заявленным свойствам, позволит субъектам хозяйствования избежать мер административной ответственности. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном комитете по стандартизации.

В ЕАЭС предусматривается установление к продукции единых обязательных требований и процедур ее допуска в технических регламентах. Если эти требования выполнены и подтверждены едиными сертификатами или декларациями, такой товар может беспрепятственно размещаться на рынке любой из стран ЕАЭС без предъявления каких-либо дополнительных требований. Данный подход реализуется и в Беларуси. "Вместе с тем государственный надзор за соблюдением требований технических регламентов ЕАЭС на рынке страны показывает, что не всегда предъявляемые субъектом хозяйствования сертификаты или декларации выданы обоснованно и имеют отношение к реализуемой им продукции", - обратили внимание в Госстандарте.

Так, за 2018-2019 годы только на продукцию легкой промышленности, товары для детей и игрушки было выдано 80 предписаний о запрете ввоза и обращения 155 наименований опасной продукции. Прекращено действие на территории страны 107 документов об оценке соответствия на данные товары. Сведения об этом вносятся в соответствующие реестры, размещенные в открытом доступе на сайте Госстандарта. Информацию о принимаемых запретительных мерах ведомство направляет в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Росаккредитацию (для принятия мер в соответствии с компетенцией) и в Евразийскую экономическую комиссию. Росаккредитацией уже прекращено (приостановлено) действие аттестатов аккредитации 15 органов по сертификации, неоднократно выдававших сертификаты соответствия, отмененные на территории Беларуси (ООО "Гарант Плюс", ООО "Сертификация продукции "Стандарт-тест", ООО "Сертификация и экспертиза" и т.д.). Работа в данном направлении продолжается.

Госстандарт осуществляет государственный надзор за соблюдением требований технических регламентов и стандартов в соответствии с действующим в стране законодательством. При этом первоочередным является проведение надзорных мероприятий профилактического и разъяснительного характера в форме мониторингов. В настоящее время они составляют 96% от общего количества всех проводимых инспекциями Госстандарта контрольно-надзорных мероприятий. Во время мониторинга проводится наблюдение, анализ, визуальный осмотр с целью оперативной оценки на предмет соответствия требованиям законодательства. Отбор образцов продукции для испытаний не проводится. По результатам мониторинга субъект хозяйствования получает рекомендации по устранению выявленных нарушений в определенный срок. Если выявляется опасный товар, то выдается предписание о запрете его реализации. О выполнении этих мер субъект хозяйствования должен проинформировать надзорный орган.

Если рекомендации и предписания не выполнены, может быть назначена внеплановая проверка с проведением предусмотренных этой формой действий и применением установленной законодательством ответственности в судебном порядке. В соответствии с указом от 16 октября 2017 года №376 "О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности", внеплановая проверка может быть также назначена при наличии у надзорного органа информации, свидетельствующей о нарушении законодательства, о фактах причинения вреда жизни, здоровью граждан, животному и растительному миру, окружающей среде, безопасности государства, историко-культурным ценностям, имуществу юридических и физических лиц или о возникновении такой угрозы. "В деятельности надзорных органов применяется риск-ориентированный подход. Даже под мониторинги попадает не любой товар, а только тот, который уже наверняка имеет те или иные несоответствия, был предварительно изучен инспектором, при этом анализируется имеющаяся надзорная практика", - подчеркнули в Госстандарте.

"О количестве же проверок можно судить по следующим цифрам. Например, в первом квартале 2019 года Витебская областная инспекция Госстандарта провела у индивидуальных предпринимателей 7 проверок и 133 мониторинга, что составляет 1,5% от числа зарегистрированных в Витебской области ИП, реализующих товары народного потребления. По результатам надзорных мероприятий у ИП составлено 46 протоколов об административных правонарушениях. Причем более половины из них (почти 60%) составлены по нарушениям в ходе повторных мониторингов. То есть индивидуальные предприниматели избежали бы наказания, если бы были выполнены рекомендации и предписания при первичных мониторингах", - отметили в Госстандарте.-0-