Выпускаемые в Петрозаводске форвардеры "Амкодор" получили статус российской продукции

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Форвардеры "Амкодор", выпускаемые ООО "Амкодор-Онего" в Петрозаводске, получили статус российской продукции, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Документ выдан в отношении двух моделей - "Амкодор 2662" грузоподъемностью 14 т и "Амкодор 2682" грузоподъемностью 16 т. Всего на производстве в России планируется освоить серийный выпуск пяти моделей форвардеров, трех моделей харвестеров, двух моделей трелевочных машин и двух моделей лесопогрузчиков.

"Заключение о признании ряда моделей лесной техники продукцией РФ позволит предприятию использовать оказываемые Минпромторгом России меры государственной поддержки для предоставления потребителям льготных условий", - отметил генеральный директор ООО "Амкодор-Онего" Сергей Гайтюкевич.

Лесозаготовительные машины могут быть реализованы по программе субсидирования льготного лизинга специализированной техники. Лизинговые компании предоставляют клиентам скидки по уплате авансового платежа в размере 10-15% от цены товара. Эта программа поддерживается 34 организациями России.

Кроме того, с 2019 года субсидируются предоставляемые покупателям скидки по договорам купли-продажи. "Все это повысит привлекательность нашей продукции на российском рынке лесопромышленных машин, емкость которого очень велика", - считает Сергей Гайтюкевич.

Холдинг "Амкодор" объединяет 30 предприятий, выпускающих более 120 моделей и модификаций техники для агропромышленного, дорожно-строительного, жилищно-коммунального, лесопромышленного, производственно-логистического комплексов.

ООО "Амкодор-Онего" зарегистрировано 31 августа 2018 года, в марте текущего года приобретены производственные площади Онежского тракторного завода, а в июле здесь собран первый опытный образец форвардера.-0-