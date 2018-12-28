Выручка БМЗ с начала года превысила $1,5 млрд

28 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" отгрузило с начала года продукции на $1,5 млрд. Эта цифра превышает итоговый показатель 2017 года на $293 млн, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь предприятия Александр Олесик.

"Символический юбилейный доллар в бюджет предприятия принесла партия арматуры профиля №25 марки стали B500B, которую в ночь с 27 на 28 декабря отгрузили в сортопрокатном цехе №1 в адрес ТД "БМЗ-Балтия". Отправилась продукция в Великобританию", - рассказал собеседник.

В целом же за январь-ноябрь 2018 года БМЗ выпустил 2,24 млн т стали, 1,95 млн т проката, 136,5 тыс. т бесшовных труб и 386,6 тыс. т продукции сталепроволочных цехов (металлокорда, бортовой бронзированной проволоки, РМЛ и стальной различного назначения). Завод экспортировал в 66 стран мира около 1 млн 845 тыс. т продукции на сумму более $1,156 млрд. Темп роста к аналогичному периоду 2017-го в натуральном выражении составил 106,6%, в денежном - 128%.

ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" - высокотехнологичное предприятие металлургической отрасли Беларуси. Структурно состоит из четырех, связанных одной технологической цепочкой производств: сталеплавильного, прокатного, трубного, метизного и цехов инфраструктуры. Ежегодно более 80% выпускаемой БМЗ продукции отправляется на экспорт.-0-