Выручка БНБК в ближайшие годы должна составить $1 млрд - Бельский

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выручка Белорусской национальной биотехнологической корпорации (БНБК), которая строит под Минском высокотехнологичное агропромышленное производство полного цикла, в ближайшие годы должна составить $1 млрд. Об этом сообщил журналистам заместитель главы Администрации Президента Валерий Бельский после совещания у главы государства о реализации этого проекта, передает корреспондент БЕЛТА.

"В ближайшее время будет запущен первый этап производства комбикормов, в следующем году с опережением примерно на восемь месяцев - второй этап производства непосредственно аминокислот. Дальше корпорация приступает к реализации третей очереди проекта, новому этапу строительства. Для этого выделяется земельный участок в Пуховичском районе. Ориентировочные показатели, которые даст этот проект, - около $1 млрд выручки в течение ближайших лет", - рассказал Валерий Бельский.

Предприятие строится на территории 160 га. На полные мощности оно выйдет в 2021 году с вводом второй очереди. Всего на проект было выделено $630 млн, со строительством сопутствующей инфраструктуры эта цифра увеличилась до $700 млн. Не менее 40% произведенных аминокислот будет экспортироваться, остальная часть заместит импорт.

На этой же территории в будущем планируется запустить третью очередь проекта. Она предусматривает строительство еще одного производства аминокислот. На него дополнительно потребуется $500 млн. "Но он будет реализован в значительной мере за счет коммерческих заимствований. Первое предложение по дальнейшему сотрудничеству будет сделано Китайской Народной Республике, - отметил замглавы Администрации. - Концепция третьей очереди разработана, но бизнес-план еще в отработке. Уже есть принципиальное одобрение Президента. По поручению главы государства, в ближайшее время ему должны внести на рассмотрение все документы, которые касаются как хозяйственных планов, так и мер государственного участия в этом проекте".

Строительство агропромышленного производства несет на себе и социальную функцию - уже сегодня около 300 человек получили предложения о трудоустройстве. Всего здесь планируется создать свыше тысячи высокотехнологичных рабочих мест. Средняя заработная плата на предприятии должна составить Br1,5 тыс., возводится жилье для работников.

Организацией высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла занимается Белорусская национальная биотехнологическая корпорация (БНБК). Строительство по проекту началось летом 2018 года в Пуховичском районе Минской области. В качестве генподрядчика и акционера выступает китайская корпорация CITIC Group. Планируется построить комплекс из 14 заводов с поэтапным введением в строй. Здесь будет организована глубокая переработка зерна по современным методам биотехнологии с получением незаменимых аминокислот (лизин, триптофан, треонин) для производства высокопродуктивных, высокотехнологичных, сбалансированных кормов и кормовых добавок. Продукцию предполагается использовать как для собственного производства, так и поставлять на рынки России, Украины, стран ЕС, Китая.

Как сообщалось в январе, Министерство финансов в 2020 году внесет в виде денежного вклада Республики Беларусь в уставный фонд БНБК свыше Br17,8 млн за счет средств республиканского централизованного инновационного фонда для приобретения 2,5 млн акций этого общества в период проведения закрытой подписки.-0-