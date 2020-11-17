Выручка резидентов "Великого камня" в январе-сентябре выросла в 3,4 раза до Br126,2 млн

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выручка резидентов Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" в январе-сентябре 2020 года выросла по сравнению с аналогичным периодом в 3,4 раза до Br126,2 млн, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Белстата.

При этом выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг за пределы Беларуси составила Br36,8 млн (рост в 8,7 раза) и составила 29,2% в общем объеме выручки.

Число резидентов индустриального парка на конец отчетного периода составляло 65 компаний (55 годом ранее). Среднесписочная численность работников - 970 (596 годом ранее).

Чистый убыток составил Br45,6 млн (Br9,4 млн годом ранее).

Прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) сложились на уровне $36,6 млн (снижение на 7,3%). Инвестиции в основной капитал составили Br57,8 млн (рост на 2,7%).

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - особая экономическая зона со специальным правовым режимом, расположенная в 25 км от Минска. В "Великом камне" зарегистрированы резиденты из 14 стран. Приоритетные для парка направления - машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных.-0-