Высокое качество белорусских стройматериалов стимулирует спрос на них за рубежом - Минстройархитектуры

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Высокое качество строительных материалов белорусского производства стимулирует спрос на них за рубежом. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства архитектуры и строительства.

"Высокое качество и относительно невысокая цена на строительные материалы белорусского производства положительным образом стимулируют спрос на них за рубежом. О высоком спросе на белорусские стройматериалы свидетельствует достаточно большой удельный вес их экспорта в объеме производства. Так, на сегодняшний день в среднем порядка 35-40% от всего объема производимых в республике строительных материалов поставляется на экспорт, а по стеклу листовому, керамической плитке и стекловате от 70 до 95%", - отметили в пресс-службе.

За первое полугодие текущего года удельный вес экспорта в объемах производства по основным строительным материалам (по натуральному выражению) составил по цементу - 38%, гранитному щебню - 35%, стеклу листовому полированному - 81%, низкоэмиссионному стеклу - 81 %, блокам из ячеистого бетона и керамзитобетонным блокам - 57%, силикатному кирпичу - 48%, керамическому кирпичу - 31%, минераловатным изделиям - 43%, стекловате - 95%, гипсокартону - 33%, керамической плитке и керамограниту - 71%, стеклотарной продукции - 38%.

"Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, неблагоприятные погодные условия начала года и некоторые ограничения, отечественные промышленные организации практически по всем товарным позициям обеспечили в первом полугодии текущего года рост экспортных продаж, как в стоимостном, так и в натуральном выражении", - подчеркнули в ведомстве. Так, по оперативным данным за январь - июнь 2021 года в натуральном выражении рост экспорта на цемент составил 25%, экспортные поставки гранитного щебня за этот период выросли на 8%. Экспорт стекла листового полированного увеличился на 6%, низкоэмиссионного стекла - на 30%, керамического кирпича - на 29%, минераловатных изделий - на 2%, стекловаты - на 19%, блоков из ячеистого бетона и керамзитобетонных блоков - на 7%, силикатного кирпича - на 25%. На 10% увеличился экспорт белорусской керамической плитки и керамогранита, а на 12% возросли экспортные поставки консервной стеклотары.

В текущем году промышленные организации министерства поставляли свою продукцию в 31 страну. "В перспективе планируется, с одной стороны, продолжать укреплять свои позиции на основном экспортном рынке - России, удельный вес которой в экспорте белорусских строительных материалов составляет 46,4%, а с другой стороны, в ближайшие пять лет важным вектором экспортной стратегии будет освоение, наравне с восточным (рынки стран ЕАЭС), западного направления, имеющего огромный потенциал", - отметили в Минстройархитектуры.

По словам специалистов ведомства, диверсификация продаж уже дает свои результаты. Так, например, если еще недавно Россия занимала почти 90% экспортных поставок цемента, то сегодня Польша и страны Балтии стали вторым рынком после России, пропорции поставок на Восток и Запад - 60% на 40%.

"Рассчитываем и на украинский рынок, однако пока там мало перспектив. Из-за сильного лобби местного бизнеса в правительстве южных соседей в 2019 году эта страна ввела антидемпинговые пошлины на российские, белорусские и молдавские цемент и клинкер, а в 2020 году - пошлины на блоки из ячеистого бетона белорусского производства", - рассказали в пресс-службе.

"Параллельно, для снижения сбытовых рисков, в настоящее время прорабатываются и другие направления реализации отечественной продукции, включая расширение присутствия на рынках государств - членов ЕАЭС и в первую очередь - Казахстана. В настоящее время совместно с казахстанской стороной осуществляется проработка таких направлений, как создание комплексного торгового дома для удвоения поставок строительных материалов в Казахстан и проработка технико-экономического обоснования строительства в Казахстане совместного предприятия по производству керамической плитки", - сообщили в министерстве.-0-