Высокорентабельные предприятия перечислят в фонд нацразвития часть прибыли

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Высокорентабельные организации перечислят в государственный целевой бюджетный фонд национального развития часть прибыли (дохода) по результатам работы за первое полугодие 2020 года. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 16 ноября 2020 года №652, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу средства перечислят 47 отечественных предприятий. В частности, РУП "Национальный центр обмена трафиком" внесет в фонд Br1 млн, ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" - Br1,73 млн, РУП по надзору за электросвязью "БелГИЭ" - Br1,291 млн, ОАО "Минский завод игристых вин" - Br1,579 млн, ОАО "Гродненская табачная фабрика "Неман" - Br26,481 млн и др.

Средства должны быть перечислены в фонд в ноябре - декабре этого года равными долями не позднее 25 числа каждого месяца.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-