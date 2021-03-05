Высший Евразийский экономический совет предложено провести 21 мая в Нур-Султане

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5 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Высшего Евразийского экономического совета предложено провести 21 мая в Нур-Султане (Казахстан). Об этом сегодня на брифинге по итогам заседания Совета Евразийской экономической комиссии сообщила помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.
"Председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович уведомил членов Совета ЕЭК о предложении казахстанской стороны о проведении заседания Высшего Евразийского экономического совета 21 мая в Нур-Султане", - сказала Ия Малкина.-0-