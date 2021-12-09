Высший Евразийский экономический совет рассмотрит более 20 вопросов

9 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В повестку заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится 10 декабря в режиме видеоконференции, внесено более 20 вопросов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"10 декабря состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в режиме видеоконференции с участием глав государств Евразийского экономического союза, почетного председателя ВЕЭС первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, президентов государств-наблюдателей при ЕАЭС - Кубы и Узбекистана, председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича, - отметили в пресс-службе. - В повестке более 20 вопросов. Главам государств союза будет доложено о выполнении решений ВЕЭС от 11 декабря 2020 года о стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года и ходе переговоров с Исламской Республикой Иран".

Члены ВЕЭС рассмотрят основные направления международной деятельности Евразийского экономического союза на 2022 год, положение о статусе государства - наблюдателя при ЕАЭС. "Также на повестке вопросы реализации планов либерализации по отдельным секторам услуг в союзе, обеспечения функционирования единого рынка услуг в сфере строительства, общие подходы к условиям осуществления оценочной деятельности в рамках функционирования этого рынка, протокол о внесении изменений в Договор о ЕАЭС - так называемый II Большой протокол и три соглашения: соглашение о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок, соглашение об осуществлении аудиторской деятельности в рамках ЕАЭС и соглашение об особенностях применения обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при перевозке (транспортировке) товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита", - добавили в ЕЭК.-0-