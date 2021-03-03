Высший Евразийский совет пройдет в мае в Казахстане

3 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет в мае в Казахстане. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии по результатам состоявшейся сегодня в Нур-Султане встречи председателя Коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

"По итогам встречи было принято решение провести в мае 2021 года в Казахстане очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета, в рамках которого предполагается провести Евразийский деловой форум", - проинформировали в ЕЭК.

Стороны обсудили вопросы стратегического развития Евразийского экономического союза и приоритеты председательства Казахстана в ЕАЭС в 2021 году. "Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность полноценной реализации Договора о ЕАЭС, - отметили в пресс-службе. - Особое внимание было уделено устранению барьеров во взаимной торговле и развитию производственной кооперации в рамках союза. Подчеркнута важность реализации цифровой повестки ЕАЭС, ускорения внедрения цифровых технологий в промышленности, сельском хозяйстве и таможенном регулировании. Также были рассмотрены предложения по повышению эффективности работы комиссии".

Стороны отметили необходимость налаживания торгово-экономических отношений ЕАЭС с третьими странами и международными организациями, в том числе с Еврокомиссией, ВТО, АСЕАН и другими. Михаил Мясникович рассказал о работе и приоритетах комиссии в текущем году, плане реализации стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Он также поделился планами ЕЭК по реализации приоритетов казахстанского председательства.

"Глава Коллегии ЕЭК поддержал конкретные предложения и инициативы, озвученные президентом Казахстана. По словам Михаила Мясниковича, работа ЕАЭС будет направлена на активизацию взаимодействия в бизнес-сообществе, поддержку предприятий, формирующих добавленную стоимость и создающих новые рабочие места. Кроме того, в числе приоритетов будет содействие молодым предпринимателям", - добавили в пресс-службе.-0-