22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXX Международная специализированная выставка "Белагро-2020" переносится на 1-5 сентября 2020 года. Такая информация размещена на сайте ЗАО "МинскЭкспо", сообщает БЕЛТА.

"В связи с пандемией коронавируса проведение международных специализированных выставок "Белагро-2020", "Белферма", "Белпродукт", "Пищевая индустрия" и "Продмаш. Холод. Упак" переносится на 1-5 сентября 2020 года", - говорится в сообщении. Выставки должны были состояться 2-6 июня.

Что касается выставок "Машиностроение-2020", "Сварка и резка", "Защита от коррозии. Покрытия", "Литметэкспо: литье и металлургия", то новый срок их проведения - с 15 по 18 сентября 2020-го.

Международные специализированные выставки "Белорусская строительная неделя" и "Белкоммунтех. Современный город" перенесли на 7-9 апреля 2021 года.-0-