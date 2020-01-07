7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXX Международная специализированная выставка "Белагро-2020" пройдет 2-6 июня. Такая информация размещена на сайте ЗАО "Минскэкспо", сообщает БЕЛТА.

Ежегодный форум аграриев "Белагро" обобщает международный опыт в агропромышленном машиностроении, служит для поиска инновационных решений в сфере экологически безопасных материалов и безотходных технологий. Специальную экспозицию достижений белорусских аграриев ежегодно организует Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Последние разработки продемонстрируют научно-практические центры Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства, земледелию, картофелеводству, плодоовощеводству и продовольствию. Научно-практический центр НАН Беларуси по животноводству и ГО "Белплемживобъединение" организуют специальную экспозицию достижений отечественного животноводства и птицеводства. Запланировано проведение семинаров, встреч с учеными, разработчиками техники.

На выставке будут представлены техника, технологии и оборудование для сельскохозяйственного производства, фермерских и тепличных хозяйств, продукция сельхозпроизводства, агрохимия, средства защиты растений и почв, зоотехния, корма и кормовые добавки, ветпрепараты и медикаменты, строительные конструкции, энергетическое оборудование, программное обеспечение, семена, растения, технологическое оборудование для переработки зерновых.

Организатор выставки - ЗАО "Минскэкспо", соорганизатор - IFWexpo. Выставка пройдет при поддержке и участии Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Министерства промышленности и Национальной академии наук Беларуси.-0-