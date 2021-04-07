Выставка "Белорусская строительная неделя" открывается в Минске

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Белорусская строительная неделя - 2021" открывается в Минске, сообщает БЕЛТА.

При разработке концепции выставки ее организаторы учли все современные тренды, чтобы получилось мероприятие расширенного формата. Такой интерактивный подход позволит найти подходящие решения и получить максимум пользы не только посетителям выставки, но и самим участникам.

В рамках выставки девелоперы, поставщики, производители и другие представители компаний получат отличную возможность наладить сотрудничество с коллегами. Специалисты различных направлений строительной индустрии смогут заключить выгодные сделки, а также найти партнеров. Информацию о новых предложениях, современных трендах, нововведениях в законодательстве и других вопросах, касающихся рынка строительства, посетители и экспоненты выставки смогут получить, участвуя в B2B-программах и семинарах. Во время мастер-классов и презентаций профессионалы поделятся опытом и авторским подходом к делу.

В 2021 году выставка "Белорусская строительная неделя" пополнилась новыми направлениями. Так, в дополнение к традиционной концепции выставки, характерной для строительных выставок в Беларуси, участникам и посетителям будут впервые представлены новые разделы. Например, важным событием для всех, кто занимается загородным строительством и благоустройством, станет салон "Деревянное и загородное строительство. Ландшафт. Современное печестроение" - специализированный салон технологий, материалов, дизайна и услуг в сфере индивидуального строительства. Вниманию посетителей будут представлены проекты и технологии возведения коттеджей из бревна, бруса и каркасно-рамных деревянных конструкций, отделочные материалы и оборудование для деревянных домов и их неотъемлемых составляющих - бань и саун, а также средства защиты деревянных домов.

Производители и продавцы материалов, оборудования и технологий для благоустройства и ландшафтного дизайна, цветов и растений, садовой мебели, элементов декора, а также дизайн-студии и салоны, ландшафтные компании представят свои новые разработки. Будут организованы конкурсы флористов, конференции, семинары и мастер-классы по ландшафтному дизайну и флористике.

В третий раз в рамках выставки пройдет ставший уже традиционным День печника. Специалисты проведут целый комплекс мероприятий, которые будут интересны не только профессиональным печникам, но и всем, кто планирует закладывать печь в частном доме. Белорусские и российские профессионалы печного дела будут рассказывать посетителям о современных подходах в печном деле. Для мастеров и всех желающих самостоятельно приступить к закладке печи пройдут мастер-классы.

На экспозиционной площадке также разместилась выставка "Белкоммунтех. Современный город ­ 2021". Инженерные системы, коммунальная техника, благоустройство населенных пунктов - это и многое другое представлено в данном разделе.

Выставка проходит в Футбольном манеже Минска и продлится до 9 апреля.-0-