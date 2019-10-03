Выставка белорусской и украинской крупногабаритной техники развернулась в центре Житомира

3 октября, Житомир /Корр. БЕЛТА/. Центральная часть украинского Житомира - Соборная площадь - на два дня превратилась в масштабную экспозицию, где представлены лучшие образцы белорусской и украинской крупногабаритной техники, передает корреспондент БЕЛТА.

Увидеть можно 75 единиц украинской, белорусской и украинско-белорусской техники, включая новинки. Здесь карьерные самосвалы, тракторы, экскаваторы, автобусы, троллейбусы, комбайны и др. Белорусская сторона представлена 15 производителями, украинская - десятью.

"Гомсельмаш", в частности, демонстрирует наиболее популярную и востребованную модель - КЗС-1218. Зерноуборочный комбайн производится на совместном предприятии в Украине, что дает большие возможности для потребителя. Ценовая политика тоже более приятная за счет соответствующей локализации. Машина проверенная, отлично себя зарекомендовала.

На ее базе создан новый зерноуборочный комбайн - КЗС-3219 - со схемой "два барабана плюс два ротора". Это новинка как для рынка Украины, так и Беларуси. "Несмотря на незначительный прирост мощности - всего 60 лошадиных сил, производительность увеличена до 30%, то есть эффект получился колоссальный", - отметил заведующий конструкторским отделом научно-технического центра комбайностроения "Гомсельмаша" Павел Бетанов. По его словам, на полях такие машины уже работают. Первая промышленная партия вышла в этом году. В Украине ее только начинают продвигать. Прежде чем зайти на рынок, в течение года машину здесь испытывали, чтобы подтвердить показатели и адаптировать к условиям.

Предприятие представило еще одну интересную машину - самоходную косилку КС-100. Она предназначена для раздельной уборки тех же зерновых культур. Например, при влажной погоде их укладывают в валок, они подсыхают, и потом комбайн подборщиком подбирает. На этом, поясняет Павел Бетанов, экономятся ресурсы на сушке зерна. Машина может быть предназначена и для сбора кормовой культуры.

"С нами хотят сотрудничать. Будем делать все для расширения присутствия на рынке Украины, потому что машины достойные и востребованные. Сегодня еще девяти утра не было, а уже подходил представитель хозяйства, интересовался", - рассказал специалист.

Минский автомобильный завод впервые на выставке презентует уникальный автокран грузоподъемностью 32 т. Подобной техники на постсоветском пространстве никто не изготавливает. По своим характеристикам это действительно максимально конкурентный продукт. Автокран не требует каких-то дополнительных согласований для его эксплуатации на дорогах общего пользования. Без ограничения он может ехать на любую стройку благодаря полноприводному шасси. Выставка только начала работать, а к машине уже проявили интерес украинские партнеры. Речь идет не только о закупке, но и возможном создании совместного предприятия для его сборки в Украине.

По словам начальника управления продаж специальной техники и шасси ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" Юрия Пивоварова, чаще всего украинским партнерам реализовывают автобусы и поставляют шасси, на базе которых изготавливаются конечные изделия.

"Рынок Украины на сегодня приоритетный для Минского автозавода. По экспорту он является вторым для нашего предприятия. При том что рынок немного ужался, мы свои показатели увеличиваем, наше присутствие усиливается. В прошлом году в Украину было поставлено нашей продукции на сумму $91,8 млн, в этом мы планируем поставить на более чем $92 млн", - рассказал Юрий Пивоваров. В Украине у завода более 10 корпоративных партнеров, с которыми создается совместный продукт. Именно благодаря такой кооперации с местными производителями предприятие усиливает свое присутствие в разных сегментах.

"Амкодор" демонстрирует наиболее востребованные машины на украинском рынке. Технику используют практически во всех сферах народного хозяйства: при строительных, погрузочно-разгрузочных работах, на уборке снега и др.

Первый замдиректора маркетинг-центра ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга" Леонид Пинчук, очень перспективным для украинского рынка назвал экскаватор-погрузчик на собственном шасси "Амкодор 732". Это мощная, полноценная строительная машина. На выставке можно увидеть так называемый челюстной ковш, который используется как непосредственно ковш для погрузки и как бульдозерный отвал.

А вот экскаватор на колесном ходу позволяет использовать его в городских условиях. Машина более маневренная, благодаря чему востребована и в коммунальном хозяйстве, и в дорожном строительстве. "Все машины, которые мы производим, могут укомплектовываться кондиционером. В целом на каждую из них есть еще около 50 опций, который можно установить: предочистители воздуха, централизованная система смазки, светодиодная оптика и др. Вариантов очень много, мы клиентоориентированы, изменения вносим в соответствии с заказом", - добавил Леонид Пинчук.

Конечно же, на выставке представлена техника Белорусского автомобильного завода. Она используется в Северной и Южной Америке, Азии и Европе. Преимущества этих машин в их грузоподъемности, вместительности и проходимости.

Что касается украинской части, то презентовано более 20 единиц техники, производимой на базе белорусского МАЗа.-0-