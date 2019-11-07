Выставка Budexpo-2020 пройдет в Минске 20-23 мая

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство архитектуры и строительства вместе Национальным выставочным центром "БелЭкспо" Управления делами Президента проведет международною специализированную выставку Budexpo с 20 по 23 мая 2020 года, сообщили БЕЛТА в Министерстве архитектуры и строительства.

В 2020 году выставка будет посвящена 100-летнему юбилею белорусской строительной отрасли. В масштабном мероприятии примут участие крупнейшие отечественные и зарубежные строительные предприятия, проектные, архитектурные, инжиниринговые, инвестиционно-строительные организации, а также частные инвесторы и застройщики.

Посетителей выставки познакомят с основными этапами развития белорусской строительной отрасли и продемонстрируют ее потенциал. Гостей ждет насыщенная деловая программа. Во время мероприятия в белорусской столице планируется провести заседание Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности государств - участников Содружества Независимых Государств.

Целью Budexpo является демонстрация достижений строительной отрасли республики, выявление и популяризация инновационных разработок и продукции отечественных предприятий в области проектирования, производства товаров и услуг, налаживание деловых контактов и расширение рынков сбыта, а также определение векторов дальнейшего развития отрасли.-0-