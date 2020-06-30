Выставка Ecology Expo - 2020 пройдет в Минске 27-29 августа

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная специализированная экологическая выставка-форум Ecology Expo - 2020 пройдет в Минске 27-29 августа, сообщили БЕЛТА организаторы.

Ecology Expo - крупное конгрессно-выставочное мероприятие в области экологии, охраны окружающей среды, природоохранного оборудования, технологий и услуг. Его цель - создание коммуникационной среды для обсуждения инновационных идей, обмена информацией о производственно-технологических достижениях в области рационального использования природных ресурсов. Важными задачами являются также повышение экономической отдачи от экологически дружественных технологий, содействие координации усилий по достижению Целей устойчивого развития, широкомасштабный показ высокотехнологичных разработок и готовых решений.

Запланированы обширные выставочная и деловая программы, проведение международного экологического форума, пленарных дискуссий, круглых столов, бизнес-встреч. Выставка-форум будет посвящена таким темам, как экологические технологии в промышленности, технологии экологически дружественного строительства, отходы и вторичное сырье, экологичный транспорт, питание и упаковка, экосреда, экотуризм, сохранение и восстановление окружающей среды, образование в сфере экологии.

Мероприятие проводят Национальный выставочный центр "БелЭкспо" и Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.-0-