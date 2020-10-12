Выставка-ярмарка "Продэкспо" пройдет в Минске 10-13 ноября

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специализированная продовольственная выставка-ярмарка "Продэкспо" пройдет в Минске с 10 по 13 ноября, сообщили БЕЛТА в РУП "Национальный выставочный центр "БелЭкспо".

Во время выставки состоится деловой форум "Стратегические перспективы развития пищевой промышленности Беларуси", который соберет представителей заинтересованных ведомств, руководителей ведущих предприятий продовольственной сферы. Конгресс "Закупки в продовольственной сфере: от производства до торгового оборудования" позволит провести индивидуальные переговоры поставщиков и производителей продукции с менеджерами более 25 торговых сетей и интернет-магазинов Беларуси и зарубежья.

Среди участников выставки впервые пройдет международный дегустационный конкурс. Запланированы соревнования среди кондитеров и шеф-поваров.

"С учетом эпидемиологической обстановки принят максимально широкий комплекс мер для недопущения распространения коронавирусной инфекции", - отметили организаторы.

На экспозиции "Продэкспо-2019" свою продукцию представили более 200 участников из Беларуси, стран СНГ, Евросоюза и Азии. В работе делового форума приняли участие представители руководства 7 министерств и ведомств, руководители более 120 предприятий. Представители 8 стран, 26 ретейлеров из Беларуси, России и Китая участвовали в блиц-переговорах производителей с уполномоченными представителями торговых сетей. В международном кулинарном кубке приняли участие более 150 участников из 5 стран, международном симпозиуме хлебопеков - более 200 участников из 10 стран.-0-