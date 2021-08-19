Выставка-ярмарка "Продэкспо" пройдет в Минске 9-12 ноября

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19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специализированная продовольственная выставка-ярмарка "Продэкспо" пройдет в Минске с 9 по 12 ноября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.Во время выставки состоится деловой форум "Внутренний потребительский рынок и продовольственная безопасность", который соберет представителей заинтересованных ведомств, руководителей ведущих предприятий продовольственной сферы. На конференции "Современные технологии в ритейле" представители МАРТ, Ассоциации розничных сетей, розничной и фирменной торговли, производителей продуктов питания обсудят интересующие вопросы.Состоится также В2В-TradeDialog - индивидуальные переговоры поставщиков и закупщиков продовольственной продукции. Мероприятие организовано только для экспонентов выставки и по предварительной записи. Кроме того, пройдет конференция производителей белорусского агробизнеса BelarusFresh. Участие в ней примут представители коллективных и фермерских хозяйств - производителей плодоовощной продукции, розничные сети, органы госуправления. Наряду с докладами экспертов предусмотрено проведение секции "вопрос-ответ" и дегустации белорусских яблок, ягод и другой плодоовощной продукции.Среди участников выставки пройдет международный дегустационный конкурс. Запланированы соревнования среди кондитеров и шеф-поваров. Впервые состоится международный конкурс на лучшую упаковку / этикетку."С учетом эпидемиологической обстановки принят максимально широкий комплекс мер для недопущения распространения коронавирусной инфекции", - добавили в пресс-службе.-0-