Выставка "Лесдревтех-2021" открылась в Минске

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная специализированная выставка техники и технологий лесной и деревообрабатывающей промышленности "Лесдревтех-2021" открылась в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"На Министерство лесного хозяйства возложено решение задач широкого спектра. В частности, лесовосстановление, проведение уходов в лесу, администрирование леса и др. Кроме того, мы самый крупный лесозаготовитель, на нас возложены задачи по проведению рубок главного пользования. Активно занимаемся деревообработкой, и наши позиции в этом направлении укрупняются - сегодня мы одни из самых больших деревообработчиков. В отрасли имеется самый обширный парк лесозаготовительной и лесовозной техники", - сказал на открытии выставки министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа.

По его словам, основные цели, которые стоят перед ведомством, - обеспечение организаций внутри страны сырьем, а также сохранение на будущее тех лесов, которые сегодня используются. "Мы должны применять самые передовые технологии, механизмы, оборудование, постоянно обновлять наш машинно-тракторный парк", - добавил министр.

Международная выставка техники и технологий лесной и деревообрабатывающей промышленности "Лесдревтех-2021" проходит 20-23 мая в Минске на территории "Минск-Арены". Организаторами форума выступают Министерство лесного хозяйства и РУП "Национальный выставочный центр "БелЭкспо".

Выставка проводится для комплексной демонстрации достижений отрасли, определения векторов ее дальнейшего развития, а также представления возможностей зарубежных участников, заинтересованных в работе на белорусском рынке.

Запланирована насыщенная деловая программа. Во время выставки состоятся бизнес-мероприятия с привлечением широкого круга специалистов, в том числе конференции, презентации и круглые столы. Основными темами станут производство, реализация и экспорт древесного топлива, обеспечение лесопродукцией внутреннего рынка страны, поставка пиломатериалов в строительные торговые сети. В планах - встречи с экспертами, бесплатные консультации. Также в эти дни состоится ярмарка лесопродукции.-0-