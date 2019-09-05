Выставка товаров "Сделано в Гуанчжоу" может пройти в Минске в 2020 году

5 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Китайская выставка товаров "Сделано в Гуанчжоу" в 2020 году может пройти в Минске. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Генеральном консульстве Беларуси в Гуанчжоу.

О возможности проведения выставки говорили на встрече генеральный консул Республики Беларусь в Гуанчжоу Леонид Батяновский и заместитель председателя Гуанчжоуского отделения Комитета содействия международной торговле (ГО ККСМТ) Чжан Чаопин. Достигнута договоренность об организации визита в этом году руководства Гуанчжоуского отделения в Беларусь во главе делегации деловых кругов города Гуанчжоу. Во время визита планируется подписание соглашения о сотрудничестве между ГО ККСМТ и Минским отделением БелТПП, проведение бизнес-встречи белорусских и китайских деловых кругов, посещение Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". Чжан Чаопин высказал пожелание об открытии представительства ГО ККСМТ в Минске.

Руководство Гуанчжоуского отделения Комитета содействия международной торговле намерено организовать в октябре ряд встреч генерального консула Беларуси с компаниями города Гуанчжоу, проявляющими интерес к инвестированию в индустриальный парк "Великий камень".-0-