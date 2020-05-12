Выставки онлайн станут логичным дополнением к традиционным - эксперт

12 мая, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. Онлайн-выставки станут логичным дополнением к традиционным выставочным мероприятиям. Такое мнение высказал директор УП "Белинтерэкспо" БелТПП Евгений Введенский во время онлайн-стрима "Выставки: что происходит сегодня и чего ожидать от завтра", передает корреспондент БЕЛТА.

"Пандемия мгновенно и радикально изменила всю выставочную деятельность, тысячи выставок по всему миру были перенесены либо отменены, миллионы занятых в индустрии людей остались временно без работы, а бизнес остался без одного из эффективным инструментов маркетинга и продвижения своей продукции. Чем более универсальными и комплексными будут становиться выставки, тем более востребованной будет выставочная отрасль после завершения пандемии", - считает руководитель предприятия.

По его мнению, необходимо, чтобы выставки работали круглый год при помощи онлайн-каталогов и виртуальных решений. Евгений Введенский отметил, что со стороны выставочной индустрии наблюдается определенный скепсис относительно онлайн-выставок и виртуальных платформ. "При всей привлекательности онлайн-решений, особенно в этот период, они не смогут заменить собой классические выставки. Основа бизнеса - это доверие, которое возникает между партнерами именно при личном общении. Тем не менее в этот период виртуальные решения могут стать хорошим подспорьем и возможностью найти новых партнеров, а в последующем виртуальные платформы будут хорошим, логичным и полезным дополнением к традиционным выставкам. И мы увидим рождение новых гибридных мероприятий, когда офлайн и онлайн платформы будут сосуществовать параллельно и усиливать друг друга", - высказал мнение директор "Белинтерэкспо".

Говоря о традиционных выставочных мероприятиях, Евгений Введенский отметил, что сейчас основной риск их проведения заключается в одновременном нахождении большого количества людей в одном месте. "Так или иначе ограничения будут сняты и нам придется адаптироваться к возникшим обстоятельствам. В связи с этим мы подготовили рекомендации для проведения таких мероприятий", - сообщил он. Так, предлагается делать максимально широкие проходы между стендами от 4 м и более (сейчас стандарт - 3 м, а иногда 2,5 м). Чтобы минимизировать прямой контакт посетителей выставки, рекомендуется ввести обязательный единый маршрут движения. Можно предусмотреть стеклянные перегородки на внешних периметрах стендов для минимизации прямых контактов с посетителями. На каждого сотрудника компании на стенде должно приходиться не менее 4 кв.м.

Что касается допуска посетителей на выставку, эксперт предлагает для начала определить максимальное их количество, которые в конкретный промежуток времени могут находиться на выставке, а также советует ввести обязательную предварительную регистрацию посетителей с указанием времени посещения.

Сегодня в БелТПП стартовала серия стримов на YouTube-канале. Это новое направление работы, цели которого - преодоление последствий спада деловой активности, максимально быстрое и эффективное ее восстановление в последующем. Первый стрим-семинар посвящен выставочной деятельности. Всего в мае планируется провести девять стримов. -0-