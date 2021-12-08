Вызовы и перспективы экономического развития обсудили белорусские депутаты с виртуальной миссией МВФ

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня состоялась встреча депутатов Палаты представителей с виртуальной миссией Международного валютного фонда, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Взаимотношения Международного валютного фонда с Республикой Беларусь осуществляются на регулярной основе. Такое сотрудничество проходит в рамках ежегодных консультаций, где рассматривается обзор текущей экономической ситуации, обсуждаются рекомендации миссии МВФ по совершенствованию условий макроэкономической и структурной политики, необходимых для поддержания финансово-экономической устойчивости государства", - рассказал заместитель председателя Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Виталий Васюков.

По его словам, на постоянной основе реализуются программы содействия со стороны МВФ по вопросам улучшения подходов к проведению денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики.

"Сегодня на нашей встрече рассматривались вопросы вызовов и перспектив экономического развития, составления и исполнения республиканского бюджета 2021 года и на 2022 год, в среднесрочной перспективе стратегия работы с госпредприятиями, находящимися в затруднительном финансовом положении, изменения в системе социальной защиты, включая программы адресной поддержки. Естественно, в период пандемии обсуждались вопросы, какие дополнительные расходы будет нести бюджет, как это скажется на формировании и исполнении бюджета, какие источники используются для борьбы с пандемией как в текущем, так и в следующем году. И соответственно как отразится финансово на предприятиях введение санкций. Эти вопросы тоже сегодня рассматривались, вырабатывались подходы для дальнейшей стабилизации экономики", - добавил парламентарий.-0-