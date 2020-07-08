Вызовы пандемии помогут укрепить деловую кооперацию Беларуси и Литвы - литовский эксперт

8 июля, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. Ситуация с COVID-19 укрепит кооперацию и дружбу между Беларусью и Литвой. Такое мнение высказал президент Конфедерации бизнеса Литвы Андрюс Романовскис на онлайн-встрече "Беларусь - Литва: торгово-экономическое сотрудничество после пандемии", передает корреспондент БЕЛТА.

"Конечно, в связи с пандемией ситуация в экономическом плане изменилась не только внутри Литвы, но и в международных отношениях. Многие говорят, что мы никогда не будем жить как прежде, но, как показывает белорусская и литовская истории, мы умеем приспосабливаться к вызовам. Я думаю, что эти вызовы сделают нас только сильнее и укрепят нашу кооперацию и дружбу", - отметил руководитель организации.

Также Андрюс Романовскис выразил уверенность в укреплении сотрудничества между БелТПП и Конфедерацией бизнеса Литвы. "Мы всегда рады коллегам из Беларуси, тем более наши задачи и цели очень похожи, думаю, это все поможет решать проблемы не только конкретных предприятий, но и общеэкономические", - подчеркнул он.

Председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович отметил, что в непростых условиях, связанных с пандемией, очень важно подтверждать настроенность на взаимодействие и укрепление диалога. "Диппредставительства наших стран заинтересованы в развитии эффективного экономического и торгового сотрудничества. За последние годы между нашими странами сложился такой товарооборот, которому могут позавидовать многие европейские страны, и это важная составляющая взаимодействия, которую мы должны не только сохранить, но приумножить, увеличить, основываясь на взаимном интересе представителей бизнеса Беларуси и Литвы. От белорусской стороны в сегодняшней встрече принимает участие 91 компания, это демонстрирует уровень нашей заинтересованности", - подчеркнул он.

Руководитель БелТПП выразил мнение, что в условиях пандемии Беларуси и Литве очень важно подтвердить, что госинституты, дипломатические ведомства, деловые союзы и конфедерации бизнеса двух стран сохраняют высокий тонус взаимодействия и готовы поддерживать и развивать совместные проекты.-0-