Взлетная полоса, жилой квартал, дороги - Семашко о возможном участии Беларуси в проектах Великого Новгорода

11 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь готова участвовать в строительстве для Великого Новгорода взлетно-посадочной полосы, жилого квартала, дорог. Такие инициативы озвучил сегодня Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Владимир Семашко на встрече с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным, руководством администрации региона и министрами областного правительства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусской дипмиссии.

Владимир Семашко прибыл в Великий Новгород во главе белорусской делегации. На встрече обсуждались актуальные вопросы и перспективные направления сотрудничества. "Беларусь заинтересована в дальнейшем увеличении товарооборота с Новгородской областью за счет активизации взаимных поставок продукции, реализации совместных проектов в строительстве и сфере жилищно-коммунального хозяйства", - заявил посол. Товарооборот в прошлом году составил $96,2 млн, увеличившись по сравнению с 2017 годом на 13,6%. За первые пять месяцев 2019 года он составил $42,4 млн (рост на 15,2% к аналогичному прошлогоднему периоду).

"Белорусские организации готовы наращивать совместный товарооборот более действенно, - отметил Владимир Семашко. - Принимать активное участие в жилищном и социальном строительстве в области с учетом успешного опыта взаимовыгодного сотрудничества с другими регионами России. Возводить объекты социальной инфраструктуры за счет собственных средств с последующим их выкупом региональными властями в муниципальную собственность". В качестве примеров он назвал строительство взлетно-посадочной полосы в аэропорту Великого Новгорода, белорусского жилого квартала в городе, объектов социально-культурного назначения, дорог и дорожной инфраструктуры в регионе.

Во время встречи. Фото посольства Беларуси в России

Посол рассказал о возможностях поставок машин, узлов и агрегатов, строительной, лесозаготовительной и грузовой техники, строительных и отделочных материалов белорусского производства для реализации инвестиционных проектов. "Наши поставщики готовы использовать схемы льготного кредитования и международного лизинга", - заметил Владимир Семашко.

Заинтересованность Новгородского региона в дальнейшем наращивании объемов взаимной торговли, углублении производственно-кооперационных связей, реализации совместных научных и научно-технических проектов, включая инновационные, отметил губернатор области Андрей Никитин. Стороны также обозначили взаимный интерес в поставках белорусского пассажирского автотранспорта, техники для добычи торфа, лифтового оборудования. Дополнительные возможности для этого создаст открытие нового сборочного производства белорусского лифтового оборудования на базе ООО "МЛМ Невский лифт" в Колпино (муниципальное образование Санкт-Петербурга) 16 июля. Данное предприятие плановой мощностью около 3 тыс. лифтов в год образовано ОАО "Могилевлифтмаш" и его дилером ООО "МЛМ Нева трейд" и обладает исключительными правами на поставку данной белорусской продукции по Северо-Западному федеральному округу России.

Посол отметил готовность белорусской стороны подписать соглашение о сотрудничестве между правительствами Беларуси и Новгородской области в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах и плана мероприятий по его реализации. Он предложил подписать эти документы на предстоящем VI Форуме регионов Беларуси и России в Санкт-Петербурге.

Владимир Семашко пригласил представителей правительства и бизнес-кругов региона принять участие в Белорусском промышленно-инвестиционном форуме, который пройдет в сентябре в Минске, и провести во время него заседание рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Новгородской области, а также посетить белорусские машиностроительные предприятия.-0-