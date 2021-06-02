Взносы страховых организаций Беларуси в I квартале выросли на 18,2%

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взносы страховых организаций Беларуси по прямому страхованию и сострахованию в первом квартале составили Br448,9 млн, темп роста по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - 118,2%, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

По добровольным видам страхования за первый квартал страховые взносы составили Br324,4 млн. Их удельный вес в общей сумме страховых взносов составляет 72,3%. На долю личного страхования приходится 40,6%, имущественного - 48,5%, страхования ответственности - 7,9%, комплексного - 3%.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь - март составили Br124,5 млн. Их удельный вес в общей сумме взносов составляет 27,7%. Из них личное страхование - 34,4%, имущественное - 6,8%, страхование ответственности - 58,8%.

За первый квартал выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по стране составили Br249 млн, из них на долю добровольных видов страхования приходится 65,8%, обязательных - 34,2%.

Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь - март составил 55,5% (за первый квартал 2020 года - 50,4%).

Общая сумма страховых резервов, сформированных страховыми организациями Беларуси, на 1 апреля составила Br2489,3 млн.-0-