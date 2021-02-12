Взносы страховых организаций в 2020 году выросли на 5,7%

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взносы страховых организаций Беларуси по прямому страхованию и сострахованию в 2020 году составили Br1,48 млрд, темп роста по сравнению с 2019 годом - 105,7%, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

По добровольным видам страхования взносы составили Br940,3 млн, что на Br80,1 млн больше, чем в 2019 году. Удельный вес добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 63,4% (за 2019 год - 61,3%).

Страховые взносы по обязательным видам страхования за 2020 год сложились на уровне Br543,2 млн, это на уровне 2019-го.

Выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили Br814,7 млн, что на Br104,1 млн больше, чем в 2019 году. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов составил 54,9% (за 2019-й - 50,6%).

Страховые организации перечислили в бюджет и внебюджетные фонды Br123,7 млн (за 2019-й - Br125,5 млн).

Численность работников страховых организаций на 1 января 2021 года составила 8 786 человек (на 1 января 2019-го - 8 859 человек).-0-