Взносы страховых организаций в I квартале выросли на 12,9%

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взносы страховых организаций Беларуси по прямому страхованию и сострахованию в I квартале 2020 года составили Br379,9 млн, темп роста по сравнению с аналогичным периодом 2019-го - 112,9%, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

По добровольным видам страхования взносы составили Br260 млн, удельный вес в общей сумме взносов - 68,4% (за I квартал 2019-го - 66,7%). В структуре взносов по добровольным видам страхования на долю личного страхования приходится 43,5%, имущественного - 47,9%, страхования ответственности - 6,1%, комплексного страхования - 2,5%.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за I квартал составили Br119,9 млн, удельный вес в общей сумме взносов - 31,6% (за I квартал 2019-го - 33,3%). Из них личное страхование - 32,9%, имущественное - 12,2%, страхование ответственности - 54,9%.

За I квартал выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили Br191,3 млн, из них на долю добровольных видов страхования приходится Br115,4 млн (60,3%), обязательных видов страхования - Br75,9 млн (39,7%).

Уровень страховых выплат в общей сумме взносов за I квартал составил 50,4% (за аналогичный период 2019-го - 46,6%).

Общая сумма страховых резервов по данным на 1 апреля составила Br2 111,6 млн.-0-