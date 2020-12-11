Взносы страховых организаций в январе-октябре выросли на 7,6%

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взносы страховых организаций Беларуси по прямому страхованию и сострахованию в январе - октябре 2020 года составили Br1,2 млрд, темп роста по сравнению с аналогичным периодом 2019-го - 107,6%, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

По добровольным видам страхования взносы составили Br772,1 млн, что на Br65,1 млн больше, чем в аналогичном периоде 2019 года. Удельный вес добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 62,8% (за январь - октябрь 2019 года - 61,9%).

Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь - октябрь сложились на уровне Br456,7 млн, что на Br21,8 млн больше, чем за 10 месяцев 2019-го.

За январь - октябрь выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили Br650,7 млн, что на Br69,8 млн больше, чем в аналогичном периоде 2019 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь - октябрь составил 53% (за январь - октябрь 2019-го - 50,9%).

Страховые организации перечислили в бюджет и внебюджетные фонды Br108,1 млн (за 10 месяцев 2019 года - Br107,7 млн).

Численность работников страховых организаций на 1 ноября 2020 года составила 8 849 человек (на 1 ноября 2019-го - 8 812 человек).-0-