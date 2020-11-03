Взносы страховых организаций в январе-сентябре выросли на 6,4%

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взносы страховых организаций Беларуси по прямому страхованию и сострахованию в январе - сентябре 2020 года составили Br1,1 млрд, темп роста по сравнению с аналогичным периодом 2019-го - 106,4%, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

По добровольным видам страхования взносы составили Br694,2 млн, что на Br49,2 млн больше, чем в аналогичном периоде 2019 года. Удельный вес добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 63,3% (за январь - сентябрь 2019 года - 62,6%).

Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь - сентябрь сложились на уровне Br402,8 млн, что на Br17 млн больше, чем за девять месяцев 2019-го.

За январь - сентябрь выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили Br577,8 млн, что на Br63 млн больше, чем в аналогичном периоде 2019 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь - сентябрь составил 52,7% (за январь - сентябрь 2019-го - 49,9%).

Страховые организации в первом полугодии перечислили в бюджет и внебюджетные фонды Br90,8 млн (за девять месяцев 2019 года - Br93,3 млн).

Численность работников страховых организаций на 1 октября 2020 года составила 8 862 человека (на 1 октября 2019-го - 8 794 человека).-0-