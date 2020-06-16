"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": Электросамосвалы, беспилотники и супергиганты - чем может удивить БЕЛАЗ

Белорусский автомобильный завод входит в тройку основных мировых производителей крупной карьерной техники. Для нашей страны это одно из приоритетных предприятий, которое всегда находится под пристальным вниманием государства. На экспорт идет около 95% продукции. Белорусские самосвалы поставляются в десятки стран мира для работы в самых разных условиях, при температурах от минус 50 до плюс 50 градусов. Именно на БЕЛАЗе был создан супергигант грузоподъемностью 450 т, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса. Но это не предел возможностей завода. Беспилотные и электросамосвалы, карьерная техника на газовом топливе - БЕЛАЗ следит за тенденциями и готовится к тому, что через несколько лет потребности рынка могут стать совсем другими. Журналисты БЕЛТА отправились на предприятие и узнали все о новинках и амбициозных планах.

Что противопоставить конкурентам

БЕЛАЗ - своеобразный "город в городе" со зданиями, улицами и общественным транспортом. На предприятии работают около 10 тыс. человек. Работники завода есть фактически в каждой семье Жодино. Именно здесь создаются новые модели техники, которые работают в сфере горнодобывающей промышленности по всему миру.

Завод на протяжении последних 10 лет стабильно удерживает от 20% до 30% мирового рынка карьерных самосвалов грузоподъемностью 90 т и выше. "Мы ставим для себя задачу, во-первых, не упустить этих позиций, а во-вторых, постоянно увеличивать процент. Конечно, наш основной рынок - это Россия и другие страны СНГ, но хотим довести долю дальнего зарубежья до 30%. Тем более сейчас на рынке Содружества как раз идет спад, а в таких странах, как Австралия, Чили, Перу, Индонезия, наблюдается рост. Поэтому основную работу мы сейчас пытаемся разворачивать именно там", - рассказал заместитель генерального директора по маркетинговой и экспортной политике - директор маркетинг-центра БЕЛАЗа Константин Рыльцов.

Основные конкуренты белорусского производителя - японский Komatsu и американский Caterpillar. "Они значительно крупнее по объемам, но карьерная техника - не основной вид их деятельности, а мы концентрируемся именно на ней. У нас самая широкая линейка по грузоподъемности - от 30 до 450 т. Должен отметить, что 450-тонника больше нет ни у кого. Помимо этого, мы гибки в плане комплектации: по двигателям, силовым установкам, приводам предлагаем самый широкий выбор от ведущих мировых производителей, - отметил заместитель гендиректора. - Ценовая политика у нас тоже конкурентная. В некоторых классах грузоподъемности стоимость машин может значительно отличаться в нашу пользу. Привлекательна и стоимость запчастей, а значит, и владения нашей техникой за период ее работы".

За счет этого БЕЛАЗ стабильно удерживает в классе грузоподъемности 130 т долю на мировом рынке выше 70%, 220 т - выше 50%. Основные продажи конкурентов - 90-тонники. БЕЛАЗ постепенно увеличивает долю мирового рынка и в этом сегменте. "Наша первоочередная задача - именно в этом классе грузоподъемности занять долю рынка не менее 20%. Тогда и в целом позиции у нас укрепятся, и думаю, наша общая доля рынка карьерных самосвалов может превысить 30%", - рассчитывает Константин Рыльцов.

БЕЛАЗ творчески подходит и к продвижению продукции, поиску новых клиентов. На любом рынке есть свои нюансы, поэтому для каждого предусмотрена отдельная стратегия. В первую очередь предприятие ищет местного партнера с устойчивыми связями в горной отрасли, который мог бы как продавать самосвалы, так и обеспечивать сервис. На некоторых рынках готовятся отдельные программы по испытанию техники. Определенные страны требуют нестандартных методов, например, аутсорсинга. Партнер или дилер по данному региону берет на себя обязательства по выполнению полного комплекса горно-капитальных работ. Например, именно по этому пути БЕЛАЗ пошел на рынке ЮАР.

От Азии до Южной Америки

Особый интерес завод проявляет к Латинской Америке. Там есть свои особенности, которые требуют доработок техники. В прошлом году возобновились поставки в Чили. "Благодаря этому мы сможем демонстрировать, как работает наша техника на данном специфичном рынке. Будем приглашать потребителей не только из Чили, но и из других стран региона, которые нас интересуют больше всего, - Перу, Аргентины, Боливии, Эквадора", - поделился планами заместитель гендиректора.

В Азиатском регионе заметных успехов удалось добиться в Индии. БЕЛАЗ выиграл тендер на поставку 77 машин грузоподъемностью 136 т. В стадии завершения и второй тендер - на 96 машин (220 т). Это значительные контракты на сумму более $250 млн. В местах эксплуатации техники в Индии будут работать сервисные центры БЕЛАЗа.

В последние пять лет Индонезия стабильно входит в тройку самых крупных рынков по продажам карьерной техники. Конечно, БЕЛАЗ стремится не упустить такое перспективное направление. За четыре года туда поставлено более 50 единиц техники грузоподъемностью 110-130 т. По словам Константина Рыльцова, приходится работать в условиях жесткой конкуренции. "Там есть заводы Komatsu, они основные продавцы на этом рынке. Но мы начинаем их серьезно теснить, - добавил он. - Наши машины там себя зарекомендовали достаточно хорошо, рассчитываем на новые закупки".

Год назад во Вьетнаме появились белорусские самосвалы грузоподъемностью 130 т. Машин такой тоннажности на этом рынке раньше не было. Есть хороший результат, и БЕЛАЗ видит большие перспективы для продвижения в этой стране. Кроме того, в планах на этот год - экспорт в Монголию 40-50 единиц техники грузоподъемностью 110-130 т. Возможны поставки и более тяжелых машин - 220 т.

Недавно завершился контракт с Узбекистаном более чем на $250 млн. "Мы за два года выполнили пятилетнюю программу обновления техники на узбекских предприятиях. Конечно, этот контракт был для нас знаковым", - подчеркнул заместитель гендиректора.

Интересные новинки

Запросы рынка постоянно меняются, а вслед за ними и техника. Экономия средств, экологичность, повышение безопасности труда в карьере - новые самосвалы должны решать множество задач, быть производительными и надежными.

БЕЛАЗ работает над газификацией карьерной техники по двум направлениям - газодизель и чистый газ. "По газодизельной тематике был у нас опыт переоборудования карьерных самосвалов грузоподъемностью 130 т в Мурманской области. Сейчас ведем работу уже не по переоборудованию, а именно изготовлению таких самосвалов на территории нашего предприятия, - рассказал начальник бюро компоновки БЕЛАЗа Александр Насковец. - Кроме того, мы изготовили два самосвала грузоподъемностью 45 т, которые работают чисто на газу. Работаем и над 90-тонником с газотурбинным двигателем".

Роботизацией предприятие занимается не первый год. Первые самосвалы-беспилотники грузоподъемностью 130 т БЕЛАЗ в прошлом году продал в Сибирскую угольную энергетическую компанию. Они проходят испытания в карьере в Хакасии. "Были еще потребители, которые хотели тоже у себя испробовать роботов. Но сейчас на российском рынке спад, и эти закупки были отложены. Тем не менее, потенциальный интерес остается", - отметил Константин Рыльцов.

БЕЛАЗ рассчитывает в этом году продемонстрировать роботизированный комплекс в Беларуси, в Микашевичах. Туда готовится карьерный самосвал грузоподъемностью 90 т и погрузчик с удаленным рабочим местом.

Еще одно интересное направление - электросамосвалы. Среди разработок БЕЛАЗа - дизель-троллейвоз, электротроллейвоз и самосвал-электровоз. Первые две разновидности используют в определенном количестве внешний источник энергии от троллейных линий. "Сейчас очень серьезный спрос на троллейвозы, - заверил заместитель гендиректора. - Думаю, в этом году, даже в первом полугодии, мы сделаем эти модели. Есть потребители, которые готовы их забрать, как в России, так и в Монголии".

Электровозы в качестве источника энергии вместо дизель-генераторной установки используют тяговые аккумуляторные батареи. "Это позволит горнодобывающим предприятиям экономить за счет разницы цены на топливо и на электричество. Если взять Якутию, где в России самая большая дельта между ценой на топливо и ценой на электричество, за 10 лет эксплуатации такой карьерный самосвал может сэкономить до $3 млн", - поделился подсчетами Александр Насковец. БЕЛАЗ занимается разработкой электровоза, подбирает компоненты.

Что будет через 10-20 лет?

Мы спросили у специалистов завода, каким они видят мировой рынок в будущем, куда будет двигаться предприятие, чтобы не отставать от конкурентов. Цифровизация и роботизация - таким был однозначный ответ. "Компьютеризация, автоматизация, уменьшение доли человеческого фактора - за этим однозначно будущее. Кроме того, все страны мира ужесточают требования к экологии, к двигателям. Снижение выбросов имеет большое значение", - уверены на заводе.

Александр Насковец даже высказал предположение, что лет через 15 карьерные самосвалы дизельное топливо использовать не будут. "Думаю, тогда наши БЕЛАЗы будут выглядеть совсем по-другому. Но с учетом цифровизации, четвертой промышленной революции сложно судить даже о том, что будет через пять лет. Все больше и больше электронных систем, узлов внедряется в карьерный самосвал для облегчения работы оператора, для большей производительности, для экономии средств. Нам нужно постоянно совершенствоваться", - подчеркнул он.

Руководство завода видит и тренд к увеличению грузоподъемности. Возможно, в будущем даже 90-тонники будут считаться маленькими машинами. "Наш рекорд в 450 т - уже не предел, рассматриваются машины, которые могут повезти больше. Но есть технические ограничения: пока производители не придумали шину, которая может понести такие нагрузки. Но они уже серьезно над этим работают", - обратил внимание Константин Рыльцов.

По последним расчетам специалистов, возможен самосвал-супергигант грузоподъемностью 560 т. Но пока это дело отдаленного будущего.

Валерия ГАВРИЛОВА,

фото Оксаны МАНЧУК,

БЕЛТА.-0-