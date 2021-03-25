За 20 лет уровень малообеспеченности в Беларуси снизился почти в 9 раз - Минэкономики

Для оценки уровня жизни населения проводятся выборочные обследования домашних хозяйств. Малообеспеченными считаются люди, у которых располагаемые ресурсы на одного человека находятся ниже бюджета прожиточного минимума. В Беларуси БПМ в среднем на душу населения в 2020 году составлял Br253,5, а с 1 февраля 2021 года повысился до Br262,87. Об уровне жизни населения в нашей стране и о том, каких результатов удалось достичь за последние годы, рассказала корреспонденту БЕЛТА заместитель министра экономики Татьяна Бранцевич.

За последние 20 лет уровень малообеспеченности в Беларуси снизился почти в девять раз - с 41,9% в 2000 году до 4,8% в 2020-м. "Уровень малообеспеченности в республике сопоставим с Казахстаном (4,6% в четвертом квартале 2020 года) и существенно ниже, чем в других странах ЕАЭС. К примеру, уровень бедности в России составляет 13,3% от общей численности населения, Кыргызстане - 20,1%, Армении - 26,4%", - сказала Татьяна Бранцевич.

В прошлом году, несмотря на негативное влияние пандемии коронавируса, в Беларуси были обеспечены самые высокие темпы роста реальных располагаемых денежных доходов среди стран ЕАЭС - на 4,6%. Для сравнения, в истекшем году индекс реальных денежных доходов в России находился на уровне 96,5%, Казахстане - 101,1%, Кыргызстане - 95% (за девять месяцев 2020 года).

Разумеется, оплата труда составляет основную часть доходов населения. В Беларуси в этой сфере отмечается относительно невысокое расслоение.

Говоря о средней заработной плате, Татьяна Бранцевич отметила, что по итогам 2020 года она составила Br1250,9 и выросла в реальном выражении на 8,2%. В феврале 2021 года - Br1277,1 (4,2%).

"Доля работников с заработной платой ниже Br500 снизилась с 24,4% в 2018 году до 13,2% в 2020-м", - сказала она.

Заработную плату менее Br500 получали 298,1 тыс. работников, из них 28,7% было занято в образовании, 18,8% - в сельском хозяйстве, 12,1% - в промышленности, 11,6% - в здравоохранении и социальных услугах.

По мнению заместителя главы ведомства, значительное количество работников получают невысокую зарплату по объективным причинам. "По данным за ноябрь 2020 года, 55,8% работников с зарплатой ниже минимальной работали на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели", - пояснила она.

Татьяна Бранцевич считает, что в сфере оплаты труда необходим комплексный подход, включающий меры по повышению заработной платы в производственных организациях с зарплатой ниже среднеотраслевой.

Также в текущей пятилетке планируется поэтапное повышение заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы: педагогам - до уровня средней по стране, врачам - в 1,5 раза выше среднереспубликанского уровня, среднему медперсоналу - до 90%, а работникам сферы социального обслуживания и культуры - до 80% от среднереспубликанского уровня.

Замминистра подчеркнула, что необходимо выявлять и предотвращать факты выплаты заработной платы в конвертах. Особое внимание нужно уделить нанимателям, у которых систематически фиксируется выплата зарплаты в незначительных размерах.

БЕЛТА.-0-