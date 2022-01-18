За безопасность продукции в ЕАЭС ответственность будут нести все участники цепи поставок

18 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла рекомендацию по определению общих принципов и подходов для установления сходного (сопоставимого) законодательства стран Евразийского экономического союза по установлению ответственности за нарушение обязательных требований к продукции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ЕЭК.

"Документ направлен на устранение правового пробела, который возникал из-за отсутствия унифицированных подходов к установлению ответственности всех участников цепи поставок продукции, что не позволяло обеспечить должную защиту рынка от опасной продукции, - пояснили в ЕЭК. - Странам союза предлагается принимать меры, направленные на установление административной ответственности для всех участников цепочки перехода продукции от изготовителя к конечному покупателю: изготовителей, уполномоченных ими лиц, импортеров, продавцов, органов по оценке соответствия".

Согласно документу административные меры предусмотрены при производстве продукции, не соответствующей требованиям техрегламентов ЕАЭС, выпуске несоответствующей продукции в обращение, в том числе без документов об оценке соответствия или с истекшим сроком действия, нарушениях требований к маркировке, неисполнении предписаний надзорных органов.

"Принятый документ - первый шаг к имплементации в национальное законодательство норм для установления ответственности не только со стороны изготовителей (их уполномоченных лиц, импортеров) за безопасность выпускаемой на единый рынок продукции, но и органов по оценке соответствия - за достоверность результатов и достаточность проведенных процедур. Это позволит предотвратить появление на рынке опасных товаров и будет противодействовать серому рынку сертификатов и деклараций", - подчеркнули в ЕЭК.-0-