За лучшее достижение в стройотрасли награждены 153 организации

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителями и лауреатами ежегодного республиканского профессионального конкурса "На лучшее достижение в строительной отрасли Республики Беларусь" стали 153 организации. Торжественная церемония их награждения проходит сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Первый заместитель министра архитектуры и строительства Игорь Костюков сообщил журналистам, что 2020 год для строительного комплекса страны был довольно неплохим, как и в целом прошлая пятилетка. По его словам, выполнены практически все показатели, построено более 20 млн кв.м жилья за прошлую пятилетку, более 4 млн кв.м жилья введено в 2020 году, выполнено основное поручение главы государства по обеспечению жильем многодетных семей. Также достигнуты неплохие показатели по экспорту услуг, освоены новые виды строительной продукции, развиваются технологии, работники отрасли получают достойную зарплату. "Поэтому можно смело сказать, что отрасль сработала положительно. И сегодня мы чествуем ее лучших представителей, чьим трудом достигнуты эти показатели. И мы отмечаем как специалистов, так и трудовые коллективы, филиалы и подразделения. Сегодня среди победителей представлены различные предприятия, выполняющие общестроительные работы, проектирование зданий и сооружений, специальные строительные, монтажные, электромонтажные и другие виды работ", - подчеркнул первый замминистра.

Председатель Союза строителей Николай Шеремет напомнил: конкурс "На лучшее достижение в строительной отрасли Республики Беларусь" проводится ежегодно с 2003 года. Победители будут названы сегодня по восьми номинациям: "Организация года", "Руководитель года", "Объект года", "Экспортер года", "Технология года", "Продукт года", "Энергосбережение" и "Развитие регионов, малых и средних городских поселений". "Всего на конкурс поданы заявки от более чем 160 организаций. Меньше всего в этом году было подано заявок на номинацию "Экспортер года", но это связано с усложнением ситуации на мировом рынке из-за пандемии. Мы сегодня награждаем победителей и параллельно начинаем вести подготовку к следующему конкурсу по результатам 2021 года", - добавил он.

Среди победителей этого года ОАО "Радошковичский керамический завод", Минское областное коммунальное УП "Институт "Борисовпроект", ОАО "Спецстроймеханизация", УП "Сельский строительный комбинат", ООО "Строительная компания АЛМАЗ", ОАО "Могилевский домостроительный комбинат", ОАО "Бобруйский завод крупнопанельного домостроения", ОАО "Кричевцементношифер", ОАО "БЕЛГИПС", КУП "Минскпроект", ОАО "Минскметропроект", ОАО "МАПИД" и другие.

Организовали конкурс Министерство архитектуры и строительства, Союз строителей Беларуси, Республиканский комитет Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов.-0-