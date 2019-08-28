За нарушение законодательства о биржевых сделках в январе-июле оштрафованы 13 юрлиц и ИП

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В январе-июле 2019 года 13 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей были оштрафованы за нарушение законодательства о биржевых сделках, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию МАРТ.

Всего за семь месяцев текущего года главными управлениями МАРТ по областям и Минску за непредставление товарной бирже сведений о внебиржевой сделке с биржевым товаром для ее регистрации было составлено 36 протоколов об административных правонарушениях. 35 из них были направлены для рассмотрения в суд, в результате чего по 13 протоколам судом вынесены постановления о наложении штрафа на общую сумму Br1020.

В МАРТ напоминают, что случаи, сроки и порядок представления юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями товарной бирже сведений для регистрации внебиржевой сделки установлены положением, которое утверждено постановлением Совмина от 8 октября 2015 года №839. Согласно нормам положения, заявитель должен представить сведения товарной бирже в информационной системе в форме электронного документа не позднее трех рабочих дней со дня заключения внебиржевой сделки.

Также в ведомстве напоминают о необходимости заключения сделок по экспорту продукции на биржевых торгах ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" хозяйствующими субъектами, которые не имеют в соответствии с постановлением Совмина "О мерах по развитию биржевой торговли на товарных биржах" оснований для совершения внебиржевых сделок с данной продукцией.-0-