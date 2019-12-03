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03 декабря 2019, 16:59

За нарушение законодательства о биржевых сделках в январе-ноябре оштрафованы 60 юрлиц и ИП

Фото из архива
Фото из архива

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В январе-ноябре 60 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей были оштрафованы за нарушение законодательства о биржевых сделках, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Всего за 11 месяцев этого года главные управления МАРТ по областям и Минску за непредставление товарной бирже сведений о внебиржевой сделке с биржевым товаром для ее регистрации составили 68 протоколов об административных правонарушениях. Из них 65 были направлены для рассмотрения в суд, в результате по 60 протоколам суд вынес постановление о наложении штрафа на общую сумму Br3723.

В МАРТ обращают внимание, что случаи, сроки и порядок представления юрлицами и индивидуальными предпринимателями товарной бирже сведений для регистрации внебиржевой сделки определены положением, которое утверждено постановлением Совета Министров от 8 октября 2015 года №839. Заявитель должен представить сведения товарной бирже в информационной системе в форме электронного документа не позднее трех рабочих дней со дня заключения внебиржевой сделки.

Также в МАРТ напоминают о необходимости заключения сделок по экспорту продукции на биржевых торгах ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" хозяйствующими субъектами, которые не имеют в соответствии с постановлением Совмина "О мерах по развитию биржевой торговли на товарных биржах" оснований для совершения внебиржевых сделок с данной продукцией.-0-

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