3 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. За последние три года в Беларуси объем сейсморазведочных работ в формате 3D утроился - до 1200 кв. км, сообщили БЕЛТА в пресс-службе "Белоруснефти".

Увеличились работы в центральной зоне Припятского прогиба. "Как результат, за последние пять лет здесь открыто 8 новых месторождений. Геологоразведчики изучают и южную часть Припятского прогиба, откуда пришлось уйти после чернобыльской катастрофы", - обратили внимание на предприятии.

Специалисты отметили: предстоит глобальное обследование Речицкой площади. В 2022 году впервые в истории "Белоруснефти" эта территория будет полностью покрыта широкоазимутальной сейсморазведкой 3D.

Накануне профессионального праздника нефтяников заместитель генерального директора по геологии "Белоруснефти" Петр Повжик рассказал: "Раньше мы никогда к Речице масштабно не подходили. Существовали стереотипы, что здесь развитая инфраструктура, мощные соляные купола, которые не позволят работать. Геологи переломали себя, изменили стратегию. Сегодня сейсмикой охвачена Салтановская, Северо-Надвинская площади". По словам заместителя генерального директора, за последние годы на Речицком месторождении открыто четыре новые залежи. "Как ни парадоксально звучит, Речицкая площадь остается недоразведанной. То же самое можно сказать и о других активах, том же Осташковичском месторождении, открытом в первые годы освоения белорусской нефти", - добавил он.

Одной из самых привлекательных для геологов территорий стала южная структурно-тектоническая зона. Это Хойникский, Ельский, Брагинский, Наровлянский, Петриковский и Лельчицкий районы.

В южной части до 80-х годов было пробурено 156 скважин. Тогда результаты показали высокий потенциал межсолевых и подсолевых отложений. Глубина - до 5 км. Однако чернобыльская авария поставила крест на тех планах, подчеркнули в пресс-службе.

"Мы нашли скважины, пробуренные более 35 лет назад. Выявили для себя 13 наиболее перспективных объектов. На некоторых из них обнаружены проявления нефти. Но в то время не проводили сейсморазведку 3D, качество полученного материала было невысокое. Поэтому предстоит провести здесь современные технологичные работы. Параллельно в ближайшее время здесь начнет работать бригада ремонтников скважин. Особое внимание будет уделено радиационной безопасности. Как показали наши замеры, в основном радиационный фон в зоне наших интересов находится в норме", - сказал Петр Повжик.

До конца 2021 года планируется завершить полевые сейсморазведочные работы на Валавском участке, расположенном в Лельчицком и Ельском районах. До 2026 года предполагается провести исследования еще на четырех: Радомлянском, Ельско-Наровлянском, Николаевском и Ново-Руднинском. Общий объем - 2,5 - 3 тыс. кв. км. Прогнозируется, что к этому времени уровень добычи нефти в районах, пострадавших от ЧАЭС, может составить 125 тыс. т, уточнили в пресс-службе.

На предприятии добавили: открытие нового нефтяного региона позволит планировать строительство отдельного нефтепромысла, участка подготовки нефти и трубопровода для прямой перекачки нефти на Мозырский нефтеперерабатывающий завод.-0-