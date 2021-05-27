За семь лет объем потребления фрезерного торфа на объектах ЖКХ вырос в 1,8 раза

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. За 7 лет объем потребления фрезерного торфа на объектах ЖКХ вырос в 1,8 раза. Об этом сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич на встрече с трудовым коллективом торфобрикетного завода "Усяж", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго.

"Объем потребления фрезерного торфа на котельных жилищно-коммунального хозяйства вырос с 35,6 тыс. т в 2013 году до 63,7 тыс. т в 2020-м. К концу текущей пятилетки этот объем планируется увеличить до 160 тыс. т", - рассказали в ведомстве.

С 2017 по 2020 год при финансовом участии Министерства энергетики в системе ЖКХ построено и реконструировано пять котельных суммарной мощностью 30 МВт. Прорабатывается вопрос о строительстве еще 12 таких объектов. Кроме того, рассматриваются возможности перевода на торфяное топливо энергоисточников комбинатов силикатных изделий в Сморгони и Любани.

"Наблюдается положительная динамика и по поставкам топливного торфа на цементные заводы. В частности, отгрузку торфяной сушенки для ОАО "Красносельскстройматериалы" в этом году планируется увеличить до 115 тыс. т с учетом ввода в эксплуатацию нового теплогенератора", - отметили в Минэнерго.

Ежегодно в Беларуси добывается около 2 млн т торфа. Из него производится почти 1,2 млн т торфяной продукции.

Во время встречи с трудовым коллективом Виктор Каранкевич рассказал о ключевых задачах, стоящих перед отраслью, в том числе в рамках программы комплексной модернизации торфяных производств на 2021-2025 годы, а также ответил на вопросы.-0-