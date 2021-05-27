За семь лет объем потребления фрезерного торфа на объектах ЖКХ вырос в 1,8 раза

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Четверг, 27 мая 2021
Минск Облачно с прояснениями +19°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:22 Россия не выдала разрешение Austrian Airlines на прибытие рейса в Москву не через Беларусь В мире
15:18 Стартап-центр БГУ принял новых резидентов Технологии
15:17 Чемпионат Европы по велотреку в Минске отменен Спорт
15:12 Первый ресурсный центр "Зеленые классы" открылся в Минске Регионы
15:11 Центр современных методик дошкольного образования откроется 1 июня в БГПУ Общество
15:07 Беларусь привержена Целям устойчивого развития и принципам зеленой экономики - Худык Общество
15:05 ГАИ отмечает участившиеся случаи наезда на детей по вине водителей Общество
15:04 Митянский: правительство делает ставку на рост экспортного потенциала субъектов всех форм собственности Экономика
14:52 КГК Гродненской области выявил факты неэффективного использования техники в хозяйствах Регионы
14:52 II Международный форум исследователей белорусской сказки открылся в НАН Культура
14:47 В Гродненской области возбуждены уголовные дела за оскорбления и угрозы работникам прокуратуры Происшествия
14:47 Два человека погибли при пожаре жилого дома в Лельчицком районе Происшествия
14:44 Минздрав: несчастные случаи, травмы и отравления занимают 3-е место в структуре заболеваемости детей Общество
14:29 Цены на некоторые сигареты в Беларуси изменятся с 1 июня Экономика
14:28 Кривошеев: разоблачение фейков - это уже отдельный жанр журналистики Общество
14:21 За семь лет объем потребления фрезерного торфа на объектах ЖКХ вырос в 1,8 раза Экономика
14:15 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1216 пациентов с COVID-19, выписаны 1412 Общество
14:15 Parimatch – бренд года в спорте по результатам международной премии MarSpo Awards 2021 Спорт
14:11 В Беларуси в 2020 году родила почти тысяча женщин, забеременевших благодаря ЭКО Общество
14:07 Telegram-канал "Островец для жизни" признан экстремистским Происшествия
14:02 Состоялись отборочные матчи Всемирного онлайн-чемпионата по "Футболу для дружбы" 2021 Спорт
14:01 В Пакистане произошло землетрясение магнитудой 4,7 В мире
13:59 Симакова: в новой пятилетке будут развиваться система усыновления и семейные формы устройства Общество
13:46 Генпрокуратура: нужно усилить работу по предупреждению убийств и пожаров Общество
13:43 Нацбанк рассказал о принципе работы указа о сервисах онлайн-заимствования и лизинговой деятельности Экономика
13:27 В Беларуси отрасль животноводства вышла на качественно новый уровень своего развития - Крупко Экономика
13:25 ФСБ предотвратила на Ставрополье две попытки терактов В мире
13:20 В Минске начальник службы ЖЭУ склонял гражданку к даче взятки Происшествия
13:17 Состояние госпитализированных с кишечной инфекцией учеников минской школы №66 стабильно - Минздрав Общество
13:09 Мамонтов: СМИ должны быть объективными и слышать, что люди хотят знать Общество
Все новости
Все новости
Экономика
27 мая 2021, 14:21

За семь лет объем потребления фрезерного торфа на объектах ЖКХ вырос в 1,8 раза

Фото из архива
Фото из архива

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. За 7 лет объем потребления фрезерного торфа на объектах ЖКХ вырос в 1,8 раза. Об этом сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич на встрече с трудовым коллективом торфобрикетного завода "Усяж", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго.

"Объем потребления фрезерного торфа на котельных жилищно-коммунального хозяйства вырос с 35,6 тыс. т в 2013 году до 63,7 тыс. т в 2020-м. К концу текущей пятилетки этот объем планируется увеличить до 160 тыс. т", - рассказали в ведомстве.

С 2017 по 2020 год при финансовом участии Министерства энергетики в системе ЖКХ построено и реконструировано пять котельных суммарной мощностью 30 МВт. Прорабатывается вопрос о строительстве еще 12 таких объектов. Кроме того, рассматриваются возможности перевода на торфяное топливо энергоисточников комбинатов силикатных изделий в Сморгони и Любани.

"Наблюдается положительная динамика и по поставкам топливного торфа на цементные заводы. В частности, отгрузку торфяной сушенки для ОАО "Красносельскстройматериалы" в этом году планируется увеличить до 115 тыс. т с учетом ввода в эксплуатацию нового теплогенератора", - отметили в Минэнерго.

Ежегодно в Беларуси добывается около 2 млн т торфа. Из него производится почти 1,2 млн т торфяной продукции.

Во время встречи с трудовым коллективом Виктор Каранкевич рассказал о ключевых задачах, стоящих перед отраслью, в том числе в рамках программы комплексной модернизации торфяных производств на 2021-2025 годы, а также ответил на вопросы.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
ЖКХ Министерство энергетики
Новости рубрики Экономика
Фото из архива Митянский: правительство делает ставку на рост экспортного потенциала субъектов всех форм собственности
Фото из архива Цены на некоторые сигареты в Беларуси изменятся с 1 июня
Нацбанк рассказал о принципе работы указа о сервисах онлайн-заимствования и лизинговой деятельности
Фото из архива В Беларуси отрасль животноводства вышла на качественно новый уровень своего развития - Крупко
Фото из архива Белорусский рубль на торгах 27 мая ослаб к трем основным валютам
Александр Червяков. Фото из архива Червяков: определены новые точки роста в торговле с Владимирской областью России
Главное
Сергей Лебедев и Александр Лукашенко Лукашенко: в СНГ надо поставить более серьезные задачи и осуществить прорыв
Лукашенко встретился с Шейманом - обсудили состояние дел в УД, сотрудничество со странами Африки и Латинской Америки
Перцов: белорусская журналистика должна работать на развитие общества и государства
Лебедев: Беларусь успешно председательствует в СНГ
Топ-новости
Луцкий: СМИ необходимо консолидированно отстаивать позицию государства
Нацбанк рассказал о принципе работы указа о сервисах онлайн-заимствования и лизинговой деятельности
В Беларуси отрасль животноводства вышла на качественно новый уровень своего развития - Крупко
Митянский: правительство делает ставку на рост экспортного потенциала субъектов всех форм собственности
Parimatch – бренд года в спорте по результатам международной премии MarSpo Awards 2021
Беларусь привержена Целям устойчивого развития и принципам зеленой экономики - Худык
Чемпионат Европы по велотреку в Минске отменен
Кривошеев: разоблачение фейков - это уже отдельный жанр журналистики
За семь лет объем потребления фрезерного торфа на объектах ЖКХ вырос в 1,8 раза
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1216 пациентов с COVID-19, выписаны 1412
Червяков: определены новые точки роста в торговле с Владимирской областью России
Беларусь инициирует совершенствование законодательства в научно-технической сфере СНГ
Промкооперация и Дни культуры - Беларусь и Казахстан провели заседание межправкомиссии
Состояние госпитализированных с кишечной инфекцией учеников минской школы №66 стабильно - Минздрав
В Беларуси в 2020 году родила почти тысяча женщин, забеременевших благодаря ЭКО
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Вступительная кампания - 2021 Репортаж БЕЛТА Специальный репортаж
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.