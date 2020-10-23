Забастовки наносят вред и предприятию, и экономике страны в целом - директор "Красного пищевика"

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забастовки наносят вред и предприятию, и экономике страны в целом. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА член Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам, директор ОАО "Красный пищевик" Сергей Анюховский.

"Забастовки всегда направлены на дестабилизацию обстановки. Заводы не работают, не производят продукцию, не получают выручку. Потребители остаются без необходимых им товаров. Теряется доверие у партнеров, так как не выполняются заказы. Все это идет во вред и предприятию, и экономике страны в целом. В выигрыше остаются лишь конкуренты", - сказал Сергей Анюховский.

По его словам, сейчас ситуация на мировых рынках довольно сложная, поэтому каждый проданный килограмм, каждый заработанный доллар необходимы и предприятию, и стране.

ОАО "Красный пищевик" - одна из крупнейших кондитерских фабрик Беларуси, которая занимает лидирующие позиции по производству пастило-мармеладных изделий.-0-