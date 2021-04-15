Задача по восстановлению сберегательного процесса не может быть решена одномоментно - Каллаур

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задача по восстановлению сберегательного процесса не может быть решена одномоментно. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции председатель правления Национального банка Павел Каллаур, передает корреспондент БЕЛТА.

"На депозитном рынке с начала года отмечается небольшой приток рублевых вкладов населения. Динамика валютных вкладов пока остается отрицательной. Однако следует понимать, что задача по восстановлению сберегательного процесса не может быть решена одномоментно, это требует терпения и времени", - сказал Павел Каллаур.

Председатель правления Нацбанка рассказал также о ситуации на валютном рынке. По его словам, спрос на валюту умеренный. Субъекты хозяйствования и население по-прежнему выступают чистыми покупателями валюты. При этом наблюдается снижение чистой покупки иностранной валюты физическими лицами.-0-

Павел Каллаур