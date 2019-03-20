Задолженность юрлиц и ИП по платежам в ФСЗН в 2018 году сократилась

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задолженность юридических лиц и ИП по платежам в бюджет Фонда социальной защиты населения в 2018 году сократилась, сообщил сегодня журналистам начальник управления методологии сбора платежей и профессионального пенсионного страхования ФСЗН Владимир Климченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2018 году мы сработали достаточно успешно. Задолженность по платежам в бюджет фонда юридических лиц снизилась почти на Br4 млн и составила Br24,7 млн. Наибольшая сумма задолженности приходится на Витебскую область - Br15,5 млн", - уточнил Владимир Климченко.

Отмечается положительная динамика и по платежам от индивидуальных предпринимателей. По сравнению с 1 января 2018 года задолженность от этой категории плательщиков снизилась на Br2 млн до Br11,1 млн.

"Вместе с тем сохраняется тенденция роста задолженности у предприятий, которые находятся в стадии ликвидации и банкротства. Она увеличилась на Br16,8 млн до Br59,9 млн", - добавил Владимир Климченко. -0-