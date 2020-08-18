Задолженность по зарплате на "Сивельге" ликвидирована

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задолженность по заработной плате на ЗАО "Сивельга" ликвидирована, готовятся меры по стабилизации финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе концерна "Беллегпром".

"Предприятие "Сивельга", попавшее в непростое финансовое положение, работает в штатном режиме. Задолженность по заработной плате ликвидирована, производственные участки загружены. Антикризисный управляющий готовит план мер, направленных на стабилизацию финансово-хозяйственной деятельности компании", - рассказали в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, в июне текущего года ЗАО "Сивельга" подало заявление в экономический суд Минска, была начата процедура санации. В компании образовались долги перед работниками по выплате зарплаты. Тогда предприятие посетил заместитель премьер-министра Юрий Назаров, который, пообщавшись с трудовым коллективом, пообещал, что власть максимально оперативно примет исчерпывающие меры, в первую очередь по выплате заработной платы, а затем - по стабилизации работы компании.-0-